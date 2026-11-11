  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Black Caps announce team in white clothing against India
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (13:30 IST)

भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के लिए सीमित ओवर से बेहतर टीम चुनी न्यूजीलैंड ने

India
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (13:35 IST)
google-news
INDvsNZ न्यूजीलैंड की कप्तानी और टीम चयन सीमित ओवर की सीरीज में सवालों के घेरे में रहे हैं। मिचेल सैंटनर को इसका भुगतान भी करना पड़ा है। मेजबान टी-20 सीरीज हार गई है औऱ 7 साल बाद अपने घर पर एकदिवसीय सीरीज हारने के मुहाने पर खड़ी है। हालांकि 2 टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने कहीं बेहतर दल घोषित किया है।  

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए उस टीम के प्रमुख खिलाड़ियों को बरकरार रखा है जिन्होंने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड को उसकी धरती पर हराया था, हालांकि, डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र और विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल पूरी तरह फिट होने पर ही पहले टेस्ट मैच में खेल पाएंगे।टीम में विल ओ रूर्क की जगह जैकब डफी शामिल है। जो ज्यादातर सीमित ओवर की क्रिकेट खेलते हैं।

वेलिंगटन में 19 नवंबर से शुरू होने वाली इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड की 14 सदस्यीय टीम की कप्तानी टॉम लैथम करेंगे। कॉनवे (सिर में चोट), रविंद्र (कंधे में चोट) और ब्लंडेल (जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव) अभी चोटों से उबर रहे हैं लेकिन उनके टेस्ट श्रृंखला तक फिट होने की उम्मीद है।

न्यूजीलैंड की 2024 में भारतीय धरती पर 3-0 की ऐतिहासिक जीत के बाद यह पहला अवसर है जबकि दोनों टीम टेस्ट श्रृंखला में आमने-सामने होंगी।

मुख्य कोच रॉब वाल्टर को गेंदबाजी कोच जैकब ओरम और नव-नियुक्त बल्लेबाजी कोच बीजे वाटलिंग का सहयोग मिलेगा, जो 16 नवंबर से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे।

हालांकि दोनों टीमों की निगाहें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर रहेंगी। न्यूजीलैंड फिलहाल 72 प्रतिशत के साथ नंबर 1 पर है लेकिन इस सीरीज के बाद उसे 4 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वह चाहेगी कि 2 टेस्ट मैचों से अधिकतम अंक ले लिए जाएं। वहीं भारत 51 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है और वह एक से ज्यादा मैच नहीं गंवाना चाहेगा।
न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
हार्दिक बने पंजाबी, अर्शदीप बने मुंबईया, IPL की सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई साइन

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।