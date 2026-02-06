बेन स्टोक्स के चेहरे की हालत बिगाड़ दी गेंद ने, इंस्टा पर डाला फोटो

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के दिन ठीक नहीं चल रहे। एशेज में 1-4 से श्रृंखला हारने के बाद उनको अब डरहम अकादमी में गेंद लगने से चेहरे पर गंभीर चोट लग गई है।सूत्रों के मुताबिक वह जब नेट्स के पास खड़े थे तो एक गेंद ने उनके चेहेरे का हुलिया बिगाड़ दिया। बेन स्टोक्स इंग्लैंड लॉयन्स की कोचिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में खेलेंगे।गौरतलब है कि 8 जनवरी से बेन स्टोक्स ने कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। इंग्लैंड की करारी हार के बाद उनकी कप्तानी आलोचना के घेरे में है।