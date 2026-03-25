IPL 2026 से हटने के कारण बेन डकेट पर लग सकता है 3 साल का बैन

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Ben Duckett has informed Delhi Capitals that he will be withdrawing from the Indian Premier League.



Via @willis_macp pic.twitter.com/8JNrdImPwB — England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) March 24, 2026

बेन डकेट ने इंडियन प्रीमियर लीग के आने वाले सीज़न में न खेलने का फ़ैसला किया है, और अपना सारा ध्यान अपने इंग्लैंड करियर पर लगाने का फ़ैसला किया है। डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में साइन किया था, जिनके पास श्रीलंका के पथुम निसंका भी एक विदेशी सलामी विकल्प के तौर पर हैं। इस फैसले के साथ, डकेट अगले दो प्लेयर ऑक्शन में अपना नाम डालने से प्रतिबंधित हो जाएंगे और आईपीएल 2027 और 2028 में नहीं खेल पाएंगे।डकेट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, “मैंने आईपीएल से हटने का बहुत मुश्किल फैसला लिया है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और यह कोई आसान फैसला नहीं था। इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करना कुछ ऐसा है जिसका मैंने बचपन से सपना देखा है, और मैं इंग्लिश क्रिकेट को अपना सब कुछ देना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए, मुझे यह पक्का करना होगा कि गर्मियों से पहले मैं फिजिकली और मेंटली सबसे अच्छी जगह पर रहूं।”“मैं दिल्ली में सभी से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। मैं फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट करने के मौके को लेकर सच में बहुत उत्साहित था, और मैं टीम बनाने में लगने वाले समय और प्लानिंग की पूरी तरह तारीफ करता हूं। मेरे फैसले से होने वाली किसी भी दिक्कत के लिए मुझे अफसोस है। मैं सभी फैंस से भी माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यह दिल्ली में सभी के लिए कितना मायने रखता है।”डकेट का यह बड़ा फैसला एशेज सीरीज में मुश्किल प्रदर्शन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 10 इनिंग में 20.20 की औसत से सिर्फ़ 202 रन बनाए थे। जून की शुरुआत में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ घरेलू समर की शुरुआत के लिए अपनी टेस्ट जगह बनाए रखने की कोशिश कर रहे बैट्समैन के लिए, अब उन्हें काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशायर के लिए खेलने का मौका मिलेगा, जो 3 अप्रैल से शुरू होगी और आईपीएल 2026 के साथ-साथ चलेगी।