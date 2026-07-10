  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Bangladesh register historic series victory over Bangladesh
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (14:06 IST)

जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को वनडे सीरीज हराकर किया बड़ा उलटफेर

Bangladesh
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (14:06 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (14:24 IST)
google-news
BANvsZIM जिम्बाब्वे ने अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी दक्षिण एशियाई देश के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज जीत है। पहले एकदिवसीय मैच में एक लो स्कोरिंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 141 रनों का बचाव करते हुए भी जिम्बाब्वे 25 रनों से जीत गया था। दूसरा एकदिवसीय मैच भी बहुत कुछ उस पटकथा पर चला।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और जिम्बाब्वे को एक समय गेंदबाजों ने 37वें ओवर में 148 रनों पर 6 विकेट गिरा दिए। लेकिन अगले 12 ओवर में जिम्बाब्वे ने लगभग  100 रन बना लिए और विकेट भी नहीं खोया। सैम करन के भाई बेन करन ने अपना नाबाद शतक जड़ा और ब्रैड इवांस ने नाबाद अर्धशतक ।
जवाब में बांग्लादेश की शुरुआत तेज रही लेकिन 25 ओवर के बाद वह विकेट गंवाती रही। जब टीम का छठवां विकेट गिरा तब भी उसको 8 ओवर में 40 रनों की दरकार थी लेकिन बांग्लादेश एक बार फिर लक्ष्य के पास पहुंचकर मैच हार गई।

इससे पहले जिम्बाब्वे के कप्तान रिचर्ड नगवारा की कप्तानी में टीम ने बांग्लादेश को टेस्ट मैच में भी एतिहासिक हार दी थी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।