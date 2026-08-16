बांग्लादेश ने 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को उसके मैदान पर हराकर दर्ज की एतिहासिक टेस्ट जीत

Bangladesh stun Australia to register landmark first Test victory Down Under #WTC27 : https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/xQdTVZchm6 — ICC (@ICC) August 16, 2026

AUSvsBAN मेहदी हसन मिराज (पांच विकेट) और हसन महमूद (तीन विकेट) के बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को नौ विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसी के साथ बांग्लादेश ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है। बांग्लादेश ने टेस्ट में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराने का कारनामा किया है।ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट पर 161 रन से आगे खेलना शुरु किया। आज सुबह के सत्र में मेहदी हसन मिराज ने एलेक्स कैरी (30) को आउट कर बांग्लादेश को पांचवीं सफलता दिलाई। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज थोड़ा संघर्ष करने के बाद अपने-अपने विकेट गवांते रहे। हालांकि इस दौरान कैमरन ग्रीन एक छोर थामे रन बनाते रहे। इस दौरन उन्होंने अपने शतक पूरा किया।बो वेब्स्टर (पांच), कप्तान पैट कमिंस (आठ), मिचेल स्टार्क (18) रन बनाकर आउट हुये। 93वें ओवर में मिराज ने शतक बना चुके कैमरन ग्रीन को आउट किया। कैमरन ग्रीन ने 201 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए 104 रनों की पारी खेली। इसके बाद 96वें ओवर में मिराज ने नेथन लॉयन (15) रन को पगबाधा आउटकर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का 284 रनों के स्कोर पर अंत कर दिया।बांग्लादेश को जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बंगलादेश ने 14.2 ओवरों में एक विकेट गवांकर 57 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज तंजिद हसन (शून्य) रहे। उन्हें जॉश हेजलवुड ने बोल्ड आउट किया। शादमान इस्लाम (25) और मोमिनुल हक (30) रन बनाकर नाबाद रहे।बांग्लादेश की ओर से मेहदी हसन मिराज ने पांच विकेट लिये। वहीं हसन महमूद ने दोनों पारियों में कुल नौ विकेट लिये और उन्होंने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ के पुरस्कार से नवाजा गया।यह जीत बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा पल है, खासकर ऐसे साल में जब उन्होंने राजनीतिक कारणों से टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि, मार्च के बाद से उन्होंने काफी जीत हासिल की हैं, और यह बड़ी टेस्ट जीत उसी का नतीजा है।मैच में हसन महमूद के नौ विकेट और तंजिद हसन के पहले शतक के साथ-साथ मेहदी हसन मिराज की अर्धशतक और पांच विकेट लेने का कारनामा भी देखने को मिला। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने बल्ले से और कप्तान के तौर पर भी शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत को इतना अविश्वसनीय बनाने वाली बात थी इस मैच से पहले बंगलादेश की फॉर्म।इससे ठीक एक हफ़्ते पहले क्रिकट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच में वे 54 रन पर ऑल आउट हो गए थे, और टेस्ट सीरीज में चोटिल नाहिद राणा की कमी को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। फिर भी, बांग्लादेश के गेंदबाजो ने ऑस्ट्रेलिया को दोनों पारियों में 300 रन से कम पर ऑल आउट कर दिया, जबकि उनकी कमजोर बल्लेबाजी लाइन-अप टेस्ट में मज़बूती से डटी रही।:- ऑस्ट्रेलिया पहली पारी 198 रन, दूसरी पारी 284 रन। बंगलादेश पहली पारी 426 रन और दूसरी पारी एक विकेट पर 57 रन।