7 रनों की हार में भी बांग्लादेश ने छुड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के पसीने

Australia prevail in a close encounter against Bangladesh to take an unassailable 2-0 lead in the T20I series



: https://t.co/7ajKgcxByW pic.twitter.com/ZZgcnj573C — ICC (@ICC) June 19, 2026

AUSvsBAN मैट रेनशॉ (नाबाद 89) और टिम डेविड (45) की शानदार पारियों के मदद से ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को दूसरे टी-20 मुकाबले में बांग्लादेश को सात रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया ने पांच विकेट पर 196 रनों का मजबूत स्कोर बनाने के बाद बांग्लादेश की कड़ी चुनौती को छह विकेट पर 189 रन पर थाम लिया। मैट रेनशॉ को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने 44 रन के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। जॉश इंग्लिस (11), कूपर कॉनली (एक) और कप्तान मिचेल मार्श (20) रन बनाकर आउट हुये। ऐसे संकट के समय मैट रेनशॉ और टिम डेविड की जोड़ी ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 97 रनों की साझेदारी हुई। 15वें ओवर में अब्दुल गफर सकलैन ने टिम डेविड को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।टिम डेविड ने 25 गेंदों में दो चौके और चार छक्के लगाते हुए (45) रन बनाये। निखिल चौधरी (आठ) रन पगबाधा आउट हुये। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 196 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मैट रेनशॉ ने 52 गेंदों में चार चौके और पांच छक्के लगाते हुए (नाबाद 89) रनों की पारी खेली। जोएल डेविस ने आठ गेंदों में नाबाद 13 रन बनाये।बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की, ओपनर्स ने सिर्फ़ 19 गेंदों में तेज़ी से 48 रन बनाए, जिससे मैच रोमांचक हो गया। तन्ज़िद (30) के मैट रेनशॉ के रिटर्न कैच पर आउट होने के बाद भी, सौम्या बाउंड्री लगाते रहे, और परवेज़ हुसैन इमॉन (36)और सैफ़ (42) के बीच 53 रन की मज़बूत पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को 10 ओवर तक मज़बूती से कंट्रोल में रखा। हालाँकि, जब ऐसा लग रहा था कि मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने लगातार दो ओवरों में ज़रूरी विकेट लेकर सेट बैट्समैन को आउट करके वापसी की।इन जल्दी-जल्दी सफलताओं के बाद, ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने बीच के ओवरों में पूरी तरह से पासा पलट दिया। मैट रेनशॉ, जोएल और नाथन एलिस ने बहुत ही टाइट स्पेल फेंके, जिससे रन कम हुए और बैटिंग साइड पर बहुत ज़्यादा दबाव बना। बांग्लादेश आखिरकार बिखर गया, ज़रूरी रन-रेट बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने आधिकारिक तौर पर रन रोक दिए और 7 रन से रोमांचक जीत पक्की कर ली।