मंगलवार, 12 मई 2026
  4. Bangladesh crushes Pakistan to earn a famous Test Victory at Dhaka
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : मंगलवार, 12 मई 2026 (18:06 IST)

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 104 रनों से हराया (Video)

BANvsPAK बारिश भी पाकिस्तान को टेस्ट मैच ड्रॉ कराने से नहीं रोक पाई और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ढाका में खेले गए पहले टेस्ट में 104 रनों से हरा दिया। बांग्लादेश की अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ यह पहली जीत है और लगातार तीसरी टेस्ट जीत है क्योंकि पिछले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 से हराकर घर लौटी थी।
टेस्ट के पांचवे दिन को छोड़कर लगभग हर दिन बारिश ने खलल डाली लेकिन बांग्लादेश मैच जीतकर ही मानी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाए थे जिसके जवाब में  पाकिस्तान मात्र 386 रन ही बना सका। 29 रनों की बढ़त लेकर बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 240 रन बनाए। 262 रनों का पीछा कर रही पाकिस्तान की पूरी टीम 163 रनों पर सिमट गई और 104 रनों से मैच हार बैठी।
T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।

