बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 104 रनों से हराया (Video)

टेस्ट के पांचवे दिन को छोड़कर लगभग हर दिन बारिश ने खलल डाली लेकिन बांग्लादेश मैच जीतकर ही मानी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाए थे जिसके जवाब में पाकिस्तान मात्र 386 रन ही बना सका। 29 रनों की बढ़त लेकर बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 240 रन बनाए। 262 रनों का पीछा कर रही पाकिस्तान की पूरी टीम 163 रनों पर सिमट गई और 104 रनों से मैच हार बैठी।
HISTORY - BANGLADESH DEFEATED PAKISTAN FOR THE FIRST TIME IN TESTS AT HOME— Johns. (@CricCrazyJohns) May 12, 2026
Nahid Rana is the Hero for Tigers.