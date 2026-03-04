बुधवार, 4 मार्च 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 4 मार्च 2026 (18:22 IST)

पाकिस्तान वनडे टीम से हुई बाबर आजम की छुट्टी, शाहीन बने कप्तान

Babar Azam
बाबर आज़म को आने वाले बंगलादेश दौरे के लिए पाकिस्तान वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले हफ़्ते शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज़ के लिए 15 लोगों की टीम की घोषणा की और बाबर को बाहर किया जाना एक खास बात है। 31 साल के बाबर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। सिडनी सिक्सर्स के लिए बिग बैश लीग में एक साधारण डेब्यू कैंपेन के बाद, बाबर ने खुद को मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान XI में नंबर 4 की जगह पर पाया।

एक लड़खड़ाते कैंपेन की वजह से आखिरकार उन्हें श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच के लिए XI से बाहर कर दिया गया, जिसे पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़े अंतर से जीतना था। बाबर को बाहर करने के अलावा, सिलेक्टर्स ने टीम में छह अनकैप्ड खिलाड़ियों को शामिल करके भी सबको चौंका दिया है। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले साहिबज़ादा फरहान इन छह खिलाड़ियों में शामिल हैं। ओपनर के अलावा, अब्दुल समद, माज़ सदाकत, मुहम्मद गाज़ी गोरी, साद मसूद और शमील हुसैन को चुना गया है, जिनमें से पांचों हाल ही में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खेले थे।

मोहम्मद रिज़वान, जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं थे, ने 50 ओवर के सेटअप में विकेटकीपर के तौर पर अपनी जगह बनाए रखी है और पेस डिपार्टमेंट में, हारिस रऊफ भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। तीनों मैच 11, 13 और 15 मार्च को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

टीम- शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माज़ सदाकत, मोहम्मद रिजवान (विकेट कीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेट कीपर), साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शमील हुसैन
