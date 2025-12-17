बुधवार, 17 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (12:49 IST)

बॉन्डी बीच के पीड़ितों के लिए मैच में AUSvsENG खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी

Australia
बॉन्डी बीच गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बुधवार को एडीलेड ओवल में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में काली पट्टी बांधकर उतरे और दोनों ही देशों के झंडे आधे झुकाए गए। गौरतलब है कि रविवार की रात सिडनी के लोकप्रिय समुद्र तट पर दो बंदूकधारियों ने गोलियां बरसाकर 15 लोगों की हत्या कर दी थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। उनका निशाना सिडनी के यहूदी समुदाय के सदस्य थे जो हनुक्का की शुरुआत का जश्न मना रहे थे।

अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई लोक गायक जॉन विलियमसन बुधवार के मैच की शुरुआत में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जो पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला का तीसरा मैच है। ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में 2-0 से आगे है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा, ‘‘इस बेहद संकट की घड़ी में हमारी पूरी संवेदना पीड़ितों, उनके मित्रों और परिवारों, यहूदी समुदाय और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ है। प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम आपके साथ खड़े हैं।’’
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, ‘‘इस दौरान मेरा दिल पीड़ितों, उनके परिवारों, बॉन्डी के लोगों और हमारे यहूदी समुदाय के साथ है। यदि आप कर सकते हैं तो कृपया रक्तदान करने के लिए समय बुक करें।’’


