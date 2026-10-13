  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Australia hands crushing defeat to South Africa in Durban test
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (18:36 IST)

टेम्बा बावुमा की पहली टेस्ट हार, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व विजेता द. अफ्रीका को पहले टेस्ट में रौंदा

Australia
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (18:36 IST)
google-news
AUSvsSA टेम्बा बावुमा की टेस्ट कप्तानी में पहली हार उनके घर पर ही होनी थी। डरबन में दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 214 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। यह हार टेम्बा बावुमा की बतौर टेस्ट कप्तान पहली हार है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में शीर्ष स्थान काबिज रखा है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027  अंक तालिका की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका की दूसरी ही हार है और वह दूसरे पायदान पर ही है। पहली हार टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी।

मैच की बात करें तो पहले दिन को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया पर किसी दिन भारी नहीं पड़ी। 124 पर 6 विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रैनशॉ और पैट कमिंस की साझेदारी ने मिलकर 390 रनों तक पहुंचाया।

इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 284 रन ही बना पाई। दिलचस्प बात यह रही कि कोई भी बल्लेबाज 50 तक नहीं पहुंच पाया। पैट कमिंस ने सर्वाधिक 3 विकेटें ली। पहली पारी के आधार पर 106 रनों की बढ़त हासिल कर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ठीक रही लेकिन इस बार भी मैन रेनशॉ ने सर्वाधिक 82 रन बनाए। टीम के हर बल्लेबाज का स्कोर दहाई में रहा और 6 विकेट के नुकसान पर 314 रन बनाकर टीम ने पारी घोषित कर दी। महाराज और नोर्त्जे ने 2-2 विकेट लिए।
चौथे दिन 4 विकेट खोकर अंतिम दिन टेस्ट बचाने की कोशिश करने वाली दक्षिण अफ्रीका ने पहले घंटे संयम का खेल दिखााय लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नई गेंद का उनके पास कोई जवाब नहीं था। टीम 206 रनों पर सिमट गई और 214 रनों से टेस्ट हार बैठी। ओपनर एडन मार्कर्म ने सर्वाधिक 75 रन बनाए और जोश हेजलवुड ने इस पारी में 6 विकेट लिए। मैट रेनशॉ को मैन ऑफ द मैच का पुरुस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने गेंद के साथ 2 विकेट भी निकाले।

हेज़लवुड ने 5वें दिन वियान मुल्डर के विकेट के साथ कार्यवाही शुरू की और एनरिक नॉर्टजे के अंतिम विकेट के साथ फिनिशिंग टच भी दिया। इस बीच, एडेन मार्करम ने वही करने का प्रयास किया जो फाफ डु प्लेसिस ने एडिलेड 2012 में किया था, लेकिन निचले क्रम के अधिकांश अन्य बल्लेबाजों का सहयोग नहीं मिला। आख़िरकार, कप्तान टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में दक्षिण अफ़्रीका को अपनी पहली टेस्ट हार का सामना करना पड़ा।

चौथी पारी में दक्षिण अफ्रीका का खराब प्रदर्शन चौथे दिन देर से शुरू हुआ जब उसने चार विकेट खो दिए। मार्करम और वियान मुल्डर ने अंत में संघर्ष का कुछ साहस दिखाया, जो पांचवें दिन सुबह के लगभग पूरे सत्र तक चला और घरेलू टीम में आशा की किरण जगाई। उन्होंने 29 रन बनाने के लिए 109 गेंदों तक संघर्ष करने के बाद वियान मुल्डर को लेग साइड पर पीछे से कैच कराया। हेज़लवुड ने 204 गेंदों तक चले स्टैंड को तोड़ा और अपनी टीम को ओपनिंग दिलाई। स्टीव स्मिथ ने स्लिप में खेल का तीसरा ब्लाइंडर लेकर काइल वेरेन को वापस भेजा और मैट रेनशॉ को दूसरा विकेट दिया।

156/6 पर, ऐसा लग रहा था कि लिखावट तब तक दीवार पर थी जब तक मार्को यानसन नहीं आए और ऑस्ट्रेलिया की विजय यात्रा को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने मार्करम के साथ 103 गेंदों तक बल्लेबाजी की और दक्षिण अफ्रीका को सुबह के सत्र से आगे और दूसरे सत्र में पहुंचाया। लेकिन एक बार फिर, हेज़लवुड दक्षिण अफ्रीका के विरोधी के रूप में सामने आये।

उन्हें एक असाधारण निप बैकर मिला – जिसने 1.4 डिग्री में सीम किया, जिसने यानसन की रक्षा को तोड़ दिया और उसके स्टंप को वापस मारकर ऑस्ट्रेलिया को जीत की राह पर ला दिया। उसी ओवर में, उन्होंने साइमन हार्मर को तेजी से उठती हुई डिलीवरी से आश्चर्यचकित कर दिया, जो कि सीम में भी थी। हार्मर नुकसान के रास्ते से बाहर नहीं निकल सके और कैरी के पीछे पहुंच गए। इसके साथ, हेज़लवुड ने टेस्ट में अपना 15वां पांच विकेट लेने का कारनामा किया।

दक्षिण अफ्रीका के ताबूत में आखिरी कील अगले ओवर में मिशेल स्टार्क ने ठोक दी, जब उन्होंने स्टंप के पीछे कैरी की गेंद पर मार्करम को इनसाइड एज पर कैच कराया। मार्करम को 237 गेंदों में 75 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलने के लिए भेजने के लिए अंपायर की समीक्षा की आवश्यकता पड़ी। गुस्से से भरे हेज़लवुड ने नॉर्टजे को एक छोटी गेंद देकर कार्यवाही पूरी की, जो गेंद को केवल मिड-विकेट पर नाथन लियोन तक ही मार सके। हेज़लवुड 6/49 के साथ समाप्त हुए – मार्च 2017 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ 6/67 के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर।

संक्षिप्त स्कोर: ऑस्ट्रेलिया 390 (मैट रेनशॉ 190, पैट कमिंस 43; वियान मुल्डर 4-68, मार्को यानसन 3-68) और 314/6 पारी घोषित। (मैथ्यू रेनशॉ 82, निक मैडिनसन 48; एनरिक नॉर्टजे 2-56, केशव महाराज 2-56) दक्षिण अफ्रीका 284 और 206  (एडेन मार्करम 75, डेविड बेडिंघम 46; जोश हेज़लवुड 6-49, मैट रेनशॉ 2-39)
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
टिकटों के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा आवेदन, एकदिवसीय विश्वकप 27 देखने के लिए फैंस में भारी उत्साह

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।