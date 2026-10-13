टेम्बा बावुमा की पहली टेस्ट हार, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व विजेता द. अफ्रीका को पहले टेस्ट में रौंदा

A statement win for Australia to go 1-0 up in the #WTC27 series against South Africa : https://t.co/N3Xb00LErG https://t.co/Ck9B4uhaLB — ICC (@ICC) October 13, 2026

AUSvsSA टेम्बा बावुमा की टेस्ट कप्तानी में पहली हार उनके घर पर ही होनी थी। डरबन में दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 214 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। यह हार टेम्बा बावुमा की बतौर टेस्ट कप्तान पहली हार है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में शीर्ष स्थान काबिज रखा है।विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 अंक तालिका की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका की दूसरी ही हार है और वह दूसरे पायदान पर ही है। पहली हार टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी।मैच की बात करें तो पहले दिन को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया पर किसी दिन भारी नहीं पड़ी। 124 पर 6 विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रैनशॉ और पैट कमिंस की साझेदारी ने मिलकर 390 रनों तक पहुंचाया।इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 284 रन ही बना पाई। दिलचस्प बात यह रही कि कोई भी बल्लेबाज 50 तक नहीं पहुंच पाया। पैट कमिंस ने सर्वाधिक 3 विकेटें ली। पहली पारी के आधार पर 106 रनों की बढ़त हासिल कर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ठीक रही लेकिन इस बार भी मैन रेनशॉ ने सर्वाधिक 82 रन बनाए। टीम के हर बल्लेबाज का स्कोर दहाई में रहा और 6 विकेट के नुकसान पर 314 रन बनाकर टीम ने पारी घोषित कर दी। महाराज और नोर्त्जे ने 2-2 विकेट लिए।चौथे दिन 4 विकेट खोकर अंतिम दिन टेस्ट बचाने की कोशिश करने वाली दक्षिण अफ्रीका ने पहले घंटे संयम का खेल दिखााय लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नई गेंद का उनके पास कोई जवाब नहीं था। टीम 206 रनों पर सिमट गई और 214 रनों से टेस्ट हार बैठी। ओपनर एडन मार्कर्म ने सर्वाधिक 75 रन बनाए और जोश हेजलवुड ने इस पारी में 6 विकेट लिए। मैट रेनशॉ को मैन ऑफ द मैच का पुरुस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने गेंद के साथ 2 विकेट भी निकाले।हेज़लवुड ने 5वें दिन वियान मुल्डर के विकेट के साथ कार्यवाही शुरू की और एनरिक नॉर्टजे के अंतिम विकेट के साथ फिनिशिंग टच भी दिया। इस बीच, एडेन मार्करम ने वही करने का प्रयास किया जो फाफ डु प्लेसिस ने एडिलेड 2012 में किया था, लेकिन निचले क्रम के अधिकांश अन्य बल्लेबाजों का सहयोग नहीं मिला। आख़िरकार, कप्तान टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में दक्षिण अफ़्रीका को अपनी पहली टेस्ट हार का सामना करना पड़ा।चौथी पारी में दक्षिण अफ्रीका का खराब प्रदर्शन चौथे दिन देर से शुरू हुआ जब उसने चार विकेट खो दिए। मार्करम और वियान मुल्डर ने अंत में संघर्ष का कुछ साहस दिखाया, जो पांचवें दिन सुबह के लगभग पूरे सत्र तक चला और घरेलू टीम में आशा की किरण जगाई। उन्होंने 29 रन बनाने के लिए 109 गेंदों तक संघर्ष करने के बाद वियान मुल्डर को लेग साइड पर पीछे से कैच कराया। हेज़लवुड ने 204 गेंदों तक चले स्टैंड को तोड़ा और अपनी टीम को ओपनिंग दिलाई। स्टीव स्मिथ ने स्लिप में खेल का तीसरा ब्लाइंडर लेकर काइल वेरेन को वापस भेजा और मैट रेनशॉ को दूसरा विकेट दिया।156/6 पर, ऐसा लग रहा था कि लिखावट तब तक दीवार पर थी जब तक मार्को यानसन नहीं आए और ऑस्ट्रेलिया की विजय यात्रा को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने मार्करम के साथ 103 गेंदों तक बल्लेबाजी की और दक्षिण अफ्रीका को सुबह के सत्र से आगे और दूसरे सत्र में पहुंचाया। लेकिन एक बार फिर, हेज़लवुड दक्षिण अफ्रीका के विरोधी के रूप में सामने आये।उन्हें एक असाधारण निप बैकर मिला – जिसने 1.4 डिग्री में सीम किया, जिसने यानसन की रक्षा को तोड़ दिया और उसके स्टंप को वापस मारकर ऑस्ट्रेलिया को जीत की राह पर ला दिया। उसी ओवर में, उन्होंने साइमन हार्मर को तेजी से उठती हुई डिलीवरी से आश्चर्यचकित कर दिया, जो कि सीम में भी थी। हार्मर नुकसान के रास्ते से बाहर नहीं निकल सके और कैरी के पीछे पहुंच गए। इसके साथ, हेज़लवुड ने टेस्ट में अपना 15वां पांच विकेट लेने का कारनामा किया।दक्षिण अफ्रीका के ताबूत में आखिरी कील अगले ओवर में मिशेल स्टार्क ने ठोक दी, जब उन्होंने स्टंप के पीछे कैरी की गेंद पर मार्करम को इनसाइड एज पर कैच कराया। मार्करम को 237 गेंदों में 75 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलने के लिए भेजने के लिए अंपायर की समीक्षा की आवश्यकता पड़ी। गुस्से से भरे हेज़लवुड ने नॉर्टजे को एक छोटी गेंद देकर कार्यवाही पूरी की, जो गेंद को केवल मिड-विकेट पर नाथन लियोन तक ही मार सके। हेज़लवुड 6/49 के साथ समाप्त हुए – मार्च 2017 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ 6/67 के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर।ऑस्ट्रेलिया 390 (मैट रेनशॉ 190, पैट कमिंस 43; वियान मुल्डर 4-68, मार्को यानसन 3-68) और 314/6 पारी घोषित। (मैथ्यू रेनशॉ 82, निक मैडिनसन 48; एनरिक नॉर्टजे 2-56, केशव महाराज 2-56)284 और 206 (एडेन मार्करम 75, डेविड बेडिंघम 46; जोश हेज़लवुड 6-49, मैट रेनशॉ 2-39)