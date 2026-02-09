सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (16:25 IST)

बड़ी टीमों के पसीने बहा दिए असोसिएट देशों ने, टी-20 विश्वकप पहले हफ्ते से हिट

Nepal
भले ही नेपाल, आखिरी समय में शामिल हुए स्कॉटलैंड, कभी कभार क्रिकेट खेलने वाला आयरलैंड,  भारतीय मूल के नामों से भरा हुआ अमेरिका और वनडे में उलटफेर के लिए मशहूर नीदरलैड्स के पास क्रिकेट की कोई बड़ी विरासत नहीं हो लेकिन टी20 विश्व कप के शानदार मंच पर ये टीम अपनी छाप छोड़ने का सपना लेकर आए।

इनमें से ज्यादातर टीमों ने तो बड़ी टीमों को नाकों चने चबवाने पर मजबूर कर दिया। जिससे दर्शकों का रोमांच इस टूर्नामेंट में पहले मैच से ही शुरु हो गया।नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को लगभग हरा ही दिया था। अमेरिका ने भारत का शीर्षक्रम ध्वस्त कर दिया वहीं स्कॉटलैंड ने इंडीज को बांधे रखा। नेपाल ने तो इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए और आयरलैंड ने 10 ओवरों तक श्रीलंका को चौकों के लिए तरसाया। भले ही इन देशों को जीत ना मिली हो लेकिन यह अपने से बड़ी टीमों को भयभीत करके लौटे।

इन एसोसिएट देशों का टी20 टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाइंग अभियान अलग रहा। नेपाल एक उभरती हुई टीम है, बांग्लादेश के भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से हटने के बाद स्कॉटलैंड को शामिल किया गया।अमेरिका का क्रिकेट बोर्ड तो हाल ही में निलंबित हुआ था। यही कारण है कि अमेरिकी खिलाड़ियों की जर्सी पर बोर्ड के बजाए देश का झंडा लगा हुआ था।
संबंधित टीम के कप्तान टूर्नामेंट में खेलने के इस मौके को बखूबी जानते हैं। स्कॉटलैंड के लिए यह टूर्नामेंट एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है क्योंकि उन्हें पिछले महीने के आखिर तक अपनी भागीदारी का अंदाजा भी नहीं था। स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने कहा, ‘‘हमारी तैयारी दूसरी टीमों से अलग रही है, लेकिन हम इस स्तर पर खेलने का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यह हमारे सामने एक शानदार मौका है। ’’

नेपाल लगातार दूसरा टी20 विश्व कप खेल रहा है और पहले ही मैच में उसने अपने आगमन की घोषणा कर दी। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बड़े प्रशंसक नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा, ‘‘यह टी20 विश्व कप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने 10 साल बाद (2024 में) क्वालीफाई किया था। हम अगली पीढ़ी के लिए छाप छोड़ना चाहते हैं। ’’

पौडेल मुंबई में रोहित शर्मा के घरेलू मैदान पर खेलने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरना मेरे लिए एक मुश्किल काम होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं प्रशंसकों को खुश कर पाऊंगा।

भारत में जन्में अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल के लिए उस देश में खेलने का अनुभव खास और भावनात्मक होगा जिसमें उन्होंने जन्म लिया।भारत के खिलाफ शनिवार को खेले गए मैच में बिना खाता खोले लौटे मोनांक ने कहा, ‘‘भारत में आकर विश्व कप खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत में विश्व कप खेलूंगा और अमेरिका का प्रतिनिधित्व करूंगा। खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। ’’

