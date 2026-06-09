66 नाबाद रन और 3 विकेट, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर ने इसके बाद जीता दिल (Video)

अर्जुन तेंदुलकर ने 34 गेंदों की अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए।दरअसल 66 रनों की नाबाद पारी के दौरान उनका एक छक्का बच्चे के सिर पर लगा। उन्होंने यह बात जानकर मैच के बाद उस बच्चे से ना केवल मुलाकात की बल्कि उस बच्चे को गेंद पर अपने दस्तखत कर उपहार में दी।
Arjun Tendulkar puts on a complete all-round show in T20 Mumbai – shining with both bat and ball! #ArjunTendulkar #T20Mumbai pic.twitter.com/T1Rh1xZoBe— CricTracker (@Cricketracker) June 9, 2026
A six from #ArjunTendulkar accidentally struck a child in the stands. After the match, #Arjun met the young fan and gifted him the same ball with his autograph.
A class act that reflects #Humanity , #Kindness and #Sportsmanship #Cricket #SachinTendulkar #Heartwarming pic.twitter.com/OSOAkpVV1I
— Rajesh Kumar Reddy E V (@rajeshreddyega) June 8, 2026इस घटना से मालूम चल गया कि अर्जुन तेंदुलकर ना केवल एक कुशल क्रिकेटर है बल्कि एक नरमदिल इंसान भी है। पिता सचिन तेंदुलकर ने ना केवल उन्हें मैदान के अंदर कैसे खेलना है यह सिखाया है अपितु उन्हें मैदान के बाहर आम लोगों से कैसे बर्ताव करना है यह भी सिखाया है।