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Written By Author कृति शर्मा
Last Updated : सोमवार, 1 जून 2026 (12:54 IST)

Party में विराट और अनुष्का शर्मा ने डांस फ्लोर पर लगाई आग, तुलसी माला ने भी जीता दिल, देखें Videos

One felt nice, we did it twice, RCB की ऐतिहासिक जीत के बाद Virat-Anushka का जश्न बना इंटरनेट का फेवरेट मोमेंट

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बेंगलुरु से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है—RCB लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने के बाद टीम जहां जीत के जश्न में डूबी हुई है, वहीं इस ऐतिहासिक पल का सबसे खूबसूरत चेहरा बने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। दोनों के सेलिब्रेशन के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर छाए हुए हैं और फैंस इस पावर कपल पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

 जीत के बाद शुरू हुई ग्रैंड पार्टी, छा गए Virat और Anushka

गुजरात टाइटंस को हराकर जैसे ही आरसीबी (Royal Challengers Bengaluru) ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की, टीम के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और परिवार के सदस्यों के बीच जश्न का माहौल बन गया। इसी दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों खुलकर डांस करते और इस खास जीत को एन्जॉय करते नजर आए। इस वीडियो पर यह खबर लिखने तक 3.1 Million Likes आ चुके थे और 27 Million Views थे, दोनों को इतना खुश देख फैंस बस यही बोल रहे थे, Couple Goals!

विराट के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैदान पर Agressive रहने के बाद वह पार्टी में पूरी तरह रिलैक्स मूड में दिखे। कभी टीम के साथ थिरकते, कभी अनुष्का के साथ मुस्कुराते हुए नजर आते विराट ने साबित कर दिया कि बड़ी जीतों का जश्न भी बड़े दिल से मनाया जाता है।

‘King’ और उनकी ‘Queen’ ने जीत लिया दिल

फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आया विराट और अनुष्का का सहज और प्यारा अंदाज। दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स में दोनों को साथ डांस करते, हंसते और जीत के खास पलों को शेयर करते देखा गया।

कमेंट सेक्शन में फैंस ने उन्हें "परफेक्ट पावर कपल", "किंग एंड क्वीन" और "गोल्स" जैसे नामों से नवाजा। कई यूजर्स ने लिखा कि ट्रॉफी जीतने से लेकर जश्न मनाने तक, विराट और अनुष्का हर पल में एक-दूसरे की सबसे बड़ी ताकत नजर आते हैं।


 Anushka का खास पोस्ट हुआ वायरल

जश्न के बीच अनुष्का शर्मा ने भी अपने अंदाज में इस ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर विराट की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एक खास मैसेज वाली टी-शर्ट पहने नजर आए।

टी-शर्ट पर लिखा था

"One felt nice, we did it twice!"

यानी, "एक बार जीतकर अच्छा लगा, दोबारा जीतकर इतिहास बना दिया।"

अनुष्का ने इस तस्वीर के साथ सिर्फ एक Red Heart वाला इमोजी लगाया, लेकिन फैंस के लिए इतना ही काफी था। कुछ ही समय में यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।


मैदान से पार्टी तक, हर जगह छाए रहे विराट

फाइनल मुकाबले में भी विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई। टीम के लिए उनकी जिम्मेदार पारी और दबाव में शानदार प्रदर्शन ने आरसीबी की जीत की नींव मजबूत की। जीत के बाद मैदान पर उनकी भावुक प्रतिक्रिया ने फैंस को भावुक कर दिया, जबकि पार्टी में उनका जोशीला अंदाज देखने लायक था।

ट्रॉफी के साथ उनकी तस्वीरें और डांस फ्लोर पर उनके मस्तीभरे मूव्स लगातार वायरल हो रहे हैं। यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ बॉलीवुड फैंस भी इस जीत का उतना ही जश्न मना रहे हैं।




 Tulsi Mala ने भी खींचा लोगों का ध्यान

सेलिब्रेशन के दौरान अनुष्का शर्मा का एक और अंदाज चर्चा में रहा। सादगी और ग्रेस के साथ नजर आईं अनुष्का ने गले में तुलसी माला पहनी हुई थी, जिसे कई लोगों ने नोटिस किया। ग्लैमर और सादगी का यह संतुलन फैंस को काफी पसंद आया।


 सिर्फ जीत नहीं, एक खूबसूरत कहानी भी

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कहानी हमेशा से लोगों को प्रेरित करती रही है। क्रिकेट के दबाव भरे सफर में अनुष्का हर बड़े और छोटे पल में विराट के साथ खड़ी नजर आई हैं। वहीं विराट भी कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से अनुष्का को अपनी ताकत और सपोर्ट सिस्टम बता चुके हैं।


आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद दोनों का साथ में जश्न मनाना सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि उस सफर का प्रतीक था जिसमें मेहनत, भरोसा, प्यार और सपोर्ट बराबर शामिल रहे हैं।

 “ये जीत और ये जश्न दोनों याद रहेंगे”

आरसीबी की लगातार दूसरी ट्रॉफी ने क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है, लेकिन इस जीत के बाद विराट और अनुष्का के सेलिब्रेशन ने इसे और भी खास बना दिया। ट्रॉफी, डांस, इमोशन्स, प्यार और पार्टी इस रात में वो सब कुछ था जिसकी उम्मीद एक चैंपियन टीम के जश्न से की जाती है।

और शायद यही वजह है कि इंटरनेट पर एक ही बात बार-बार कही जा रही है

“जब किंग जीतता है, तो जश्न भी रॉयल होता है... और जब उसके साथ क्वीन हो, तो वो पल यादगार बन जाता है।”
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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