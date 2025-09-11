गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (15:38 IST)

महिला एकदिवसीय विश्व कप में पहली बार सभी महिला अधिकारी होंगी

Women ODI World Cup
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारत और श्रीलंका में इस महीने के अंत में शुरू होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए बृहस्पतिवार को पहली बार सिर्फ महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की।

टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को गुवाहाटी में संयुक्त मेजबानों भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगी।
अंपायरिंग पैनल में पूर्व भारतीय खिलाड़ी वृंदा राठी, एन जननी और गायत्री वेणुगोपालन को भी जगह मिली है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पहली महिला मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी चार सदस्यीय मैच रेफरी पैनल का हिस्सा होंगी।

आईसीसी ने कहा कि क्लेयर पोलोसेक, जैकलीन विलियम्स और सू रेडफर्न की तिकड़ी अपने तीसरे महिला विश्व कप में अंपायरिंग करेगी। लॉरेन एजेनबैग और किम कॉटन दूसरी बार विश्व कप का हिस्सा होंगी।

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा, ‘‘मैच अधिकारियों के पैनल में सिर्फ महिला अधिकारियों का शामिल होना ना केवल एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि क्रिकेट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी की अटूट प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतिबिंब भी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रतीकात्मक इशारे से कहीं आगे जाता है। यह दृश्यता, अवसर और सार्थक रोल मॉडल के निर्माण के बारे में है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकें।’’कोलंबो सहित पांच स्थानों पर आठ टीमें इस टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यह टूर्नामेंट दो नवंबर को समाप्त होगा। (भाषा)
अधिकारी:

मैच रेफरी: ट्रुडी एंडरसन, शैंड्रे फ्रिट्ज, जीएस लक्ष्मी, मिशेल परेरा।

अंपायर: लॉरेन एजेनबैग, कैंडेस ला बोर्डे, किम कॉटन, सारा दंबनेवाना, शतिरा जाकिर जेसी, केरिन क्लास्टे, जननी एन, निमाली परेरा, क्लेयर पोलोसेक, वृंदा राठी, सू रेडफर्न, एलोइस शेरिडन, गायत्री वेणुगोपालन, जैकलीन विलियम्स।
Webdunia
