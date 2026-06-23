आलिया रियाज को सिर्फ खूबसूरती के कारण मिली पाक टीम में जगह, टीम पर भड़के फैंस

Is this true?

Some people believe that #Pakistani Alia has become quite popular in #India because of her beauty and curvy figure.

One possible reason for her popularity may be that many people are attracted to this type of body shape. pic.twitter.com/9W9JyEUKt7 — Zaheer Barakzai Sf (@Zaheer_barakzai) June 22, 2026

Another video in the market She gained the fame she wanted, but sadly more for her looks than her game Aliya Riaz – talent vs attention? pic.twitter.com/fT3j4mYYYx

— Hariom kamad (@Harrykamad264) June 22, 2026

It's edited version, this is actually our female star cricketer Aliya Riaz, pic.twitter.com/gRqqQvtBA0

— Nazia Sanam (@NaziaSanam7) June 22, 2026

Tik toker girl Aliya Riaz is representing the Pakistan in cricket team. pic.twitter.com/Dl1e1foodA

— Aik Soch (@Fawadali34990) June 21, 2026

Aliya Riaz is one of the best fielding player in pak team pic.twitter.com/lZg2FhKOSl

— Innocent Eye (@sf666k) June 22, 2026

पाकिस्तान की खिलाड़ी आलिया रियाज अपनी खूबसूरती के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि क्रिकेट कला और ताकत का खेल है और भारी भरकम शरीर की आलिया ना गेंदबाजी में और ना ही बल्लेबाजी में ताकत दिखा पाई है। साथ ही उनकी फील्डिंग भी खासी खराब है। इस कारण पाक क्रिकेट फैंस ही उनकी आलोचना कर रहे हैं। (Pic Courtesy: Facebook Official page of Aliya Riyaz)लंबे समय से आलिया रियाज का प्रदर्शन फीका चल रहा है जो इस महिला टी-20 विश्वकप में भी बदस्तूर जारी रहा। भारत के खिलाफ उन्होंने 17 गेंदों में 18 रन बनाए। जिसमें एक चौका शामिल था। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह 14 गेंदों में 2 रन बना पाई और यहा भी एक चौका शामिल था। बांग्लादेश के खिलाफ वह गोल्डन डक पर आउट हो गई। टीम ने उनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया।भारत, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद पाकिस्तान पहले दौर से ही बाहर हो गया था।पुरूष टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि हर कोई महिला क्रिकेट का समर्थन करना चाहता है और करना भी चाहिये लेकिन पाकिस्तानी महिला क्रिकेट आगे बढ ही नहीं रहा है।उन्होंने कहा ,‘‘ पाकिस्तान महिला टीम कई साल से खेल रही है और यह हैरानी की बात है कि आईसीसी टूर्नामेंटों में प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं है।’’पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और महिला टीम के पूर्व कोच कबीर खान ने कहा ,‘‘ इन खिलाड़ियों को किसी सुविधा या अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर की कमी नहीं है ।’’उन्होंने कहा ,‘‘मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी दबाव को झेलने के लिये मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ इस विश्व कप में कम स्कोर वाले मैचों को ही देख लो।’’ अगर आप लगातार हारते रहे तो पाकिस्तान में महिला क्रिकेट आगे नहीं बढ सकेगा।’