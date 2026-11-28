आकाशदीप ने झटके 5 विकेट, न्यूजीलैंड की टीम 356 पर सिमटी

INDvsNZ कीवी विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल (211 गेंदों पर 89 रन) ने शानदार पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड मजबूत स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। भारत की तरफ से आकाश दीप ने 31.3 ओवरों में 99 देकर पांच विकेट लिए।आकाशदीप ने इससे पहले इंग्लैंड की धरती पर 5 विकट हॉल लिया था।इस लिहाज से वह तेज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पांचवे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले मदन लाल, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान और ईशांत शर्मा ने यह कारनामा किया है।अपना 50वां टेस्ट मैच खेल रहे ब्लंडेल ने एकाग्रता का शानदार नमूना पेश किया। ग्लेन फिलिप्स (36) अपने कल के स्कोर में कोई रन नहीं जोड़ पाए। उनके आउट होने के बाद नाथन स्मिथ (26), जैमीसन (19) और हेनरी (19) ने उपयोगी योगदान दिया।भारतीय गेंदबाजों में आकाशदीप ने सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा। उन्होंने शानदार रिटर्न कैच से स्मिथ को आउट किया और फिर जैमीसन को शॉर्ट पिच गेंद पर डीप मिड-विकेट की ओर पुल करने के लिए उकसाया जहां जायसवाल ने डाइव लगाकर शानदार कैच लिया।अंशुल कंबोज (79 रन देकर दो विकेट) ने फिलिप्स को आउट करके भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। उनकी ऑफ स्टंप से बाहर जा रही गेंद फिलिप्स के बल्ले का किनारा लेकर ऋषभ पंत के सुरक्षित दस्तानों में चली गई।जसप्रीत बुमराह ने अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए शुरुआत की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी गति कुछ कम हो गई है, जिससे विकेट लेने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है।बुमराह ने 26 ओवर में सिर्फ 49 रन दिए लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। स्मिथ ने आकर कुछ चौके जड़े, जबकि ब्लंडेल हमेशा की तरह दृढ़ थे। पहले घंटे के ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ब्लंडेल ने कवर ड्राइव से चौका जड़ा जबकि स्मिथ ने खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव लगाया।गेंद की चमक फीकी पड़ने के बाद कंबोज प्रभावहीन हो गए क्योंकि उनका अपनी लाइन और लेंथ पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। बराड़ ने लंच के बाद ब्लंडेल को आउट करके उन्हें शतक पूरा नहीं करने दिया। आकाशदीप ने हेनरी को पंत के हाथों कैच कराकर टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया। पंत का यह मैच में चौथा कैच था।