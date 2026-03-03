मार्करम बनाम सैंटनर, भारतीय फैंस की 2 पसंदीदा टीमें भिड़ेंगी सेमीफाइनल में

NZvsSA सेमीफ़ाइनल के तूफ़ान से पहले एक तरह की शांति होती है, और उस शांति की परीक्षा तब होगी जब दक्षिण अफ़्रीका मशहूर ईडन गार्डन्स में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। यह मैच, जो शाम 7:00 बजे शुरू होने वाला है, दो ऐसी टीमों को एक साथ लाता है जो दबाव को समझते हैं। दक्षिण अफ़्रीका के लिए एक बार फिर एक जानी-पहचानी कहानी - नॉकआउट क्रिकेट के इर्द-गिर्द घूम रहा है।
दक्षिण अफ़्रीका ने पूरे टूर्नामेंट में टी20 क्रिकेट का उच्च श्रेष्णी खेला है, जिसमें शीर्ष क्रम में अनुशासित तेज गेंदबाजी के साथ सोची-समझी आक्रामकता को मिलाया गया है। उनका तरीका लापरवाह होने के बजाय नपा-तुला रहा है, जो मज़बूत बुनियादी बातों पर बना है: नई गेंद के साथ साफ़ प्लान, अंतिम ओवरों में डिफेंस की स्पष्टता, और ऐसे बल्लेबाज़ जो मौकों का पीछा करने के बजाय पारी को गति देते हैं। फिर भी, सेमीफ़ाइनल ऐतिहासिक रूप से संतुलन के बारे में कम और संयम के बारे में ज़्यादा रहे हैं।
इस बीच, न्यूज़ीलैंड अपने हमेशा की तरह कम आत्मविश्वास के साथ आया है। ब्लैक कैप्स ने चुपचाप एक और मज़बूत आईसीसी अभियान बनाया है, जिसमें भूमिका और खेल की जागरुकता पर भरोसा किया गया है। वे हमेशा सबसे शानदार टीम नहीं होते, लेकिन वे शायद ही कभी घबराते हैं। नॉकआउट मैचों में, यह मिज़ाज अक्सर अहम बन जाता है।
ईडन गार्डन्स ऐसे मुकाबले के लिए एक सही मंच देता है। यह पिच पारंपरिक रूप से एक जैसा बाउंस और शॉट्स के लिए वैल्यू देता है, लेकिन यह पावरप्ले में अनुशासित तेज गेंदबाजी को भी इनाम देता है। शाम को बाद में ओस की भूमिका होने की संभावना है, इसलिए टॉस रणनीति पर असर डाल सकता है, खासकर बॉल के साथ आखिरी पांच ओवर को मैनेज करने में। क्रिकेट के नज़रिए से, सेमीफ़ाइनल छोटे-छोटे हिस्सों में क्रियान्वयन पर निर्भर कर सकता है - शुरुआती छह ओवर कैसे खेले जाते हैं, बीच के ओवरों को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल किया जाता है, और अगर हालात बदलते हैं तो कौन सी टीम तेज़ी से एडजस्ट करती है।
दक्षिण अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ ज़्यादा स्विंग के पीछे भागने के बजाय हार्ड लेंथ पर हिट करने और गलतियाँ करवाने पर ध्यान देंगे। बदले में, उनके बल्लेबाज हाइलाइट-रील स्ट्रोक्स के पीछे भागने के बजाय प्लेटफ़ॉर्म बनाने का लक्ष्य रखेंगे। ज़रूरी बात यह होगी कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, गेम से आगे न बढ़ें, मौके पर रिएक्ट न करें। न्यूज़ीलैंड की ताकत उनकी स्पष्टता में है। वे शायद ही कभी प्रक्रिया से भटकते हैं। उनके बल्लेबाज दबाव में स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं, और उनके गेंदबाज मुश्किल मौकों पर फील्ड सेटिंग को आसानी से समझ जाते हैं।
नॉकआउट क्रिकेट में, आसानी से किया गया काम अक्सर बहुत जल्दी की गई शानदार कोशिशों से ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि, बड़ी कहानी दक्षिण अफ्रीका पर ही टिकी है। एक और सेमीफ़ाइनल एक और मौका देता है - सिर्फ़ फ़ाइनल में पहुंचने का नहीं, बल्कि सोच को फिर से डिफाइन करने का। न्यूज़ीलैंड के लिए, यह दबाव में पहले से बनी पहचान को और मजबूत करने के बारे में है। इतने बड़े मैचों में, पहली बॉल फेंके जाने के बाद छवि का कोई मतलब नहीं रह जाता। बुधवार रात कोलकाता में, एक टीम टी20 का ताज उठाने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगी। दूसरी टीम उन पलों पर सोचती रह जाएगी - क्योंकि सेमीफ़ाइनल क्रिकेट में, अक्सर पल ही किस्मत तय करते हैं, मार्जिन नहीं।
टीम इस प्रकार हैं:
न्यूजीलैंड
: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट, रचिन रविंद्र, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, इश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, कोल मैककॉन्ची, जेम्स नीशम।
दक्षिण अफ्रीका:
एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डीकॉक, रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, एनरिक नॉर्किया, जेसन स्मिथ।
समय:
शाम सात बजेकहां देखें-
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो हॉटस्टार