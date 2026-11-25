204 रन ठोकने से पहले युवराज सिंह से 30 मिनट की बात, ऐसा क्या कह गए युवी कि वैभव ने गेंदबाजों का बना दिया भुर्ता! [VIDEO]

क्रिकेट की दुनिया में कई बार एक छोटी-सी सलाह भी बड़ा बदलाव ला सकती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले वैभव ने अपनी इस तूफानी बल्लेबाजी का श्रेय दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह को भी दिया है। वैभव के मुताबिक, मैच से पहले युवराज से करीब आधे घंटे हुई बातचीत ने उन्हें अपनी गलतियां समझने और बेहतर वापसी करने में काफी मदद की।



THE 28 SIXES OF VAIBHAV SOORYAVANSHI. https://t.co/mDoJpxpATt — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 24, 2026

युवराज सिंह को मानते हैं अपना आइडल, खुलकर बताई परेशानी

वैभव ने बीसीसीआई के साथ बातचीत में बताया कि मुकाबले से एक दिन पहले उन्होंने चार लोगों से बात की थी। इनमें उनके पिता, बचपन के कोच मनीष ओझा, अंडर-19 के साथी प्रथम जाचक और उनके आइडल युवराज सिंह शामिल थे।

युवराज से फोन पर करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। वैभव ने बताया कि पिछले कुछ मुकाबलों में रन नहीं बनने के कारण वह काफी परेशान थे। ऐसे में उन्होंने युवराज के सामने अपनी बल्लेबाजी से जुड़ी दिक्कतें खुलकर रखीं। युवराज ने उन्हें तकनीक से जुड़ी कई अहम बातें समझाईं और धैर्य के साथ खेलने की सलाह दी।





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20 गेंद खेलोगे तो स्कोर कुछ और होगा', युवी की इस सलाह ने किया कमाल

वैभव ने बताया कि युवराज सिंह ने उन्हें समझाया कि अगर वह शुरुआती 20 गेंदें टिककर खेल लेते हैं, तो उनका स्कोर काफी अलग हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बल्लेबाजी के दौरान हो रही तकनीकी गलतियों पर भी ध्यान दिलाया।

युवा बल्लेबाज ने अपनी पुरानी पारियों के वीडियो भी देखे और महसूस किया कि वह कहां गलतियां कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मैदान पर उन गलतियों को दोहराने के बजाय युवराज की बताई बातों को अपनाने की कोशिश की।

वैभव ने कहा कि युवराज उनके आइडल हैं और जब आप अपने आइडल से बात करते हैं, तो उनकी हर बात ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने भी युवराज की सभी सलाह को गंभीरता से लिया, जिसका फायदा उन्हें यूएई के खिलाफ मुकाबले में मिला।





Vaibhav Sooryavanshi scored double century in just 52 balls https://t.co/fJVzSnAo8x — Akkineni (@akkineni_17) November 24, 2026

"मैंने युवराज सिंह सर से बात की थी। वह मेरे आइडल हैं। जाहिर है, जब आप अपने आइडल से बात करते हैं, तो उनकी हर बात ध्यान से सुनते हैं। मैंने भी उनकी हर बात सुनी। उन्होंने मुझे कई जरूरी बातें बताईं। मैंने अपनी बल्लेबाजी के वीडियो भी देखे और महसूस किया कि मुझसे कुछ गलतियां हो रही थीं। मैंने आज उन गलतियों को नहीं दोहराने की कोशिश की। उन्होंने आज मेरी बहुत मदद की।"

आधे घंटे की बातचीत को लेकर वैभव ने कहा: "मैंने युवराज सर से करीब आधे घंटे तक बात की। मैं काफी परेशान था, इसलिए मैंने उनसे खुलकर अपनी समस्याएं बताईं कि बल्लेबाजी करते समय मुझे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुझे हर चीज अच्छे से समझाई और तकनीक से जुड़ी कई अहम बातें बताईं। उन्होंने कहा कि अगर मैं 20 गेंदें खेल लेता हूं, तो मेरा स्कोर कुछ और होगा। उनकी सलाह से मुझे बहुत मदद मिली।"

फॉर्म को लेकर वैभव ने कहा: "पिछले दो मैचों और उससे पहले घरेलू क्रिकेट के कुछ मुकाबलों में भी मैं रन नहीं बना पाया था। मेरा ध्यान थोड़ा भटक रहा था और मैं सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन युवराज सर से बात करने के बाद मुझे काफी स्पष्टता मिली। मैंने उनकी बताई बातों को समझा और अपनी बल्लेबाजी में उन पर अमल करने की कोशिश की।"

पिच को परखा और फिर अपने अंदाज में की बल्लेबाजी

वैभव ने बताया कि वह मैदान पर उतरते समय लंबी पारी खेलने का इरादा लेकर गए थे। लेकिन शुरुआती कुछ गेंदें खेलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि पिच पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आ रही है। इसके बाद उन्होंने अपनी स्वाभाविक आक्रामक बल्लेबाजी पर भरोसा जताया और गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

उन्होंने कहा कि वह परिस्थितियों के हिसाब से अपना खेल बदलने में सक्षम हैं। आईपीएल के बाद भी उन्होंने यही बात कही थी कि वह तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं और जरूरत के मुताबिक अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल सकते हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में वह इसी कोशिश में थोड़ा उलझ गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पिच को समझकर अपने मजबूत पक्ष के अनुसार बल्लेबाजी की।

53 गेंदों में 204 रन, वैभव ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 53 गेंदों का सामना करते हुए 204 रन ठोक दिए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 28 छक्के शामिल रहे। इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।