अभिषेक शर्मा की तोडफोड़ पारी पर भी गुरु युवराज सिंह ने खींचे चेले के कान, सिंगल भी ले लिए? [VIDEO]

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला इन दिनों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने महज 35 गेंदों में शतक जड़कर क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। अभिषेक की तूफानी पारी और वैभव सूर्यवंशी के साथ उनकी आक्रामक ओपनिंग ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली।



अभिषेक शर्मा के मेंटर युवराज सिंह ने भी उनकी तूफानी पारी की जमकर तारीफ की। मजाकिया अंदाज में युवराज ने लिखा कि वह खुद 30 या 34 गेंदों में शतक नहीं लगा सकते। साथ ही, उन्होंने अभिषेक की पारी की सराहना करते हुए वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को भी शानदार बताया। युवराज ने संजू सैमसन के टीम के लिए तीसरे नंबर पर खेलने के फैसले की तारीफ की और गेंदबाजों को स्कोर 200 से कम रखने का श्रेय देते हुए टीम इंडिया को सीरीज जीत की बधाई दी।





And I can’t make 100 of 30 or 34 balls Well played sir @OfficialAbhi04 ! Great innings aur apne single bhi le liye Good stuff on the other end by #VaibhavSooryavanshi! Devastating combination! Hats off to @IamSanjuSamson, playing at no. 3 as a complete team man! Well-bowled by our bowlers to keep the score under 200! Great series win congratulations Team India ???????? #IndVSNZ @BCCI — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 27, 2026

35 गेंदों में सेंचुरी, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी

199 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी शुरुआत दिलाई कि मुकाबला जल्द ही एकतरफा नजर आने लगा। अभिषेक ने केवल 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के लगाए। वह 38 गेंदों पर 113 रन बनाकर आउट हुए।

टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अब भी अभिषेक के नाम है। उन्होंने सितंबर 2026 में दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ महज 30 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी। वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर उन्होंने रोहित शर्मा के सबसे तेज भारतीय टी20 इंटरनेशनल शतकों में से एक की बराबरी की।









विराट कोहली को पीछे छोड़ बने भारतीयों में नंबर-1

अभिषेक शर्मा ने इस शतक के साथ एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। यह उनके करियर का सभी टी20 फॉर्मेट में 11वां शतक था। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 10 टी20 शतक हैं।



MEDITATION STYLE CENTURY CELEBRATION FROM ABHISHEK SHARMA. https://t.co/agXhqOoXMf — Tejas Agarwal (@tejasagarwal197) October 27, 2026

भारतीय बल्लेबाजों के सबसे ज्यादा टी20 शतक

- 11 – अभिषेक शर्मा

- 10 – विराट कोहली

- 8 – केएल राहुल

- 8 – संजू सैमसन

- 8 – रोहित शर्मा

- 7 – ईशान किशन

- 7 – शुभमन गिल

- 6 – ऋतुराज गायकवाड़

- 6 – सूर्यकुमार यादव

दुनियाभर में सभी टी20 मुकाबलों को मिलाकर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 22 शतक लगाए हैं, जबकि बाबर आजम 13 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अभिषेक 11 शतकों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों में शामिल

अभिषेक शर्मा ने केवल 70 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में चार शतक पूरे कर लिए हैं। इस उपलब्धि के साथ वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं।

पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक

- 5 – ग्लेन मैक्सवेल

- 5 – रोहित शर्मा

- 4 – करणबीर सिंह

- 4 – फिल सॉल्ट

- 4 – सूर्यकुमार यादव

- 4 – अभिषेक शर्मा

अभिषेक ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक जुलाई 2024 में हरारे में जड़ा था। इसके बाद जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 37 गेंदों में सेंचुरी लगाई। सितंबर 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में शतक जड़कर उन्होंने फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड बनाया।

सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतकों की लिस्ट

अभिषेक शर्मा के नाम फुल मेंबर टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक दर्ज है। इस सूची में सिकंदर रजा और फिन एलन भी शामिल हैं।



ABHISHEK SHARMA, YOU ABSOLUTE MENACE! A 35-ball hundred. Let that sink in! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/OvOMf1rIsy — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 27, 2026

फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक

- 30 गेंदें – अभिषेक शर्मा (भारत), अफगानिस्तान के खिलाफ, दिल्ली, 2026

- 33 गेंदें – सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे), गाम्बिया के खिलाफ, नैरोबी (रुआराका), 2024

- 33 गेंदें – फिन एलन (न्यूजीलैंड), दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, कोलकाता, 2026

- 35 गेंदें – डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका), बांग्लादेश के खिलाफ, पोटचेफस्ट्रूम, 2017

- 35 गेंदें – रोहित शर्मा (भारत), श्रीलंका के खिलाफ, इंदौर, 2017

- 35 गेंदें – अभिषेक शर्मा (भारत), न्यूजीलैंड के खिलाफ, वेलिंग्टन, 2026

छक्कों की बरसात, इस रिकॉर्ड में भी अभिषेक का जलवा

अभिषेक शर्मा की पहचान उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने इसका शानदार नमूना पेश किया। वेलिंग्टन में उनकी पारी में 11 छक्के शामिल रहे। भारत की ओर से एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अभिषेक के नाम है।

भारत के लिए एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा छक्के

- 13 – अभिषेक शर्मा, इंग्लैंड के खिलाफ, वानखेड़े

- 11 – अभिषेक शर्मा, न्यूजीलैंड के खिलाफ, वेलिंग्टन

- 11 – अभिषेक शर्मा, अफगानिस्तान के खिलाफ, दिल्ली

- 10 – रोहित शर्मा, श्रीलंका के खिलाफ, इंदौर

- 10 – संजू सैमसन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, डरबन

- 10 – तिलक वर्मा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जोहान्सबर्ग

- 10 – ईशान किशन, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तिरुवनंतपुरम

- 9 – सूर्यकुमार यादव, श्रीलंका के खिलाफ, राजकोट

- 9 – संजू सैमसन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जोहान्सबर्ग

वैभव सूर्यवंशी के साथ रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग

इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला और दोनों ने मैदान पर आते ही आक्रामक अंदाज अपना लिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 43 गेंदों में 133 रन जोड़ दिए। पावरप्ले के छह ओवरों में भारत ने बिना विकेट गंवाए 118 रन बना डाले, जो फुल मेंबर टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले का रिकॉर्ड स्कोर था।

भारत ने शुरुआती छह ओवरों में ही मैच का रुख बदल दिया। अभिषेक ने 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि वैभव 45 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 199 रनों का लक्ष्य महज 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड ने बनाए 198 रन

इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 198 रन बनाए थे। डेरिल मिशेल ने 52 गेंदों पर नाबाद 89 रन की शानदार पारी खेली, जबकि फिन एलन ने 25 गेंदों पर 40 रन बनाए। बेवन जैकब्स 23 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाकर लौटे।

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक-एक विकेट लिया। हालांकि, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की मेहनत पर अभिषेक और वैभव की विस्फोटक शुरुआत भारी पड़ गई। अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।