अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में T20I शतक लगाकर तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

THE FASTEST EVER T20I HUNDED AGAINST A FULL MEMBERS NATION.



- Wait for the ice cold celebration by Abhishek Sharma. pic.twitter.com/wYudKVfgT6 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra)

Abhishek Sharma went absolutely blazing in Delhi with a landmark century



All about his innings https://t.co/q8B2sERLG0 pic.twitter.com/E1Efvnw2BQ — ICC (@ICC)

अभिषेक शर्मा (108) ने भारत का सबसे तेज टी 20 शतक बनाया जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी 20 में गुरूवार को यहाँ अरुण जेटली स्टेडियम में सात विकेट पर 221 रन का विशाल स्कोर बना लिया।यह टी 20 इतिहास में तीसरा सबसे तेज शतक है और भारत की तरफ से सबसे तेज शतक। अभिषेक ने 34 गेंदों में नौ चौकों और 11 छक्कों की मदद से 108 रन की तूफानी पारी खेली। अभिषेक ने टी 20 के पावरप्ले में किसी बल्लेबाज़ का सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड के नाम था 74 रनों का रिकॉर्ड। भारत ने टी 20 में 100 रन का सर्वाधिक पावरप्ले स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया, इससे पहले यह रिकॉर्ड 95 रन का था।अभिषेक ने मात्र 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा (35 गेंद) ने 2017 में इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ शतक बनाया था। शतक पूरा करने के बाद अभिषेक पिच पर ओम के उच्चारण की मुद्रा में बैठ गए। अभिषेक का टी 20 में यह कुल 10वां शतक है और उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।एक समय भारत का 297 का सर्वोच्च स्कोर भी ख़तरे में लग रहा था। लेकिन अभिषेक के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई और अंत तक भारत स्कोरबोर्ड पर 221 रन ही जोड़ पाया। सैमसन और अभिषेक के बीच पहले विकेट के लिए 142 रनों की आक्रामक साझेदारी हुई और अभिषेक ने 30 गेंदों पर रिकॉर्ड तेज़ शतक भी जड़ा।सैमसन के बल्ले से भी अर्धशतक आया लेकिन इन दोनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज़ टिक नहीं पाया। अफ़ग़ानिस्तान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज़ ओमरज़ाई रहे जिन्होंने दो विकेट हासिल किए लेकिन राशिद ने भी एक विकेट लेने के साथ ही बेहतरीन फ़ील्डिंग का प्रदर्शन किया।अभिषेक शर्मा की पारी तो कमाल की थी! इस तूफ़ानी ओपनर ने अफ़गानिस्तान के गेंदबाज़ों की धज्जियां उड़ा दीं और शुरू से ही मैदान के चारों ओर ज़बरदस्त शॉट लगाए। उनके ज़बरदस्त हमले की बदौलत भारत ने पावरप्ले में ही 100 रन बना लिए, और फील्डिंग की पाबंदियां हटने के बाद भी यह तबाही जारी रही।अभिषेक ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया और टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाड़ियों में सबसे तेज़ टी20 शतक लगाया; उन्होंने सिर्फ़ 30 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। इस शानदार ओपनर के ज़बरदस्त हमले से अफ़गानिस्तान की टीम लड़खड़ा गई।संजू सैमसन ने भी अहम योगदान दिया और सीरीज़ में लगातार दूसरी फिफ्टी लगाई। संजू ने 35 गेंदों पर 50 रन में दो चौके और चार छक्के लगाए। कुल मिलाकर, भारत के ओपनर्स का दबदबा देखने को मिला। लेकिन इसके बाद भारत के बाकी बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और टीम लड़खड़ा गई।अफ़गानिस्तान के गेंदबाज़ों ने लगातार विकेट लेकर वापसी की और भारत को उस बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया, जिसकी उम्मीद लग रही थी। एक समय 250 से ज़्यादा रन बनते दिख रहे थे, लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से भारत का स्कोर आखिर में 221 रन ही रहा।भारत ने इस तरह टी 20 में रिकॉर्ड 53वीं बार 200 रन का आंकड़ा पार किया।