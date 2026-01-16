अभिषेक नायर ने महिला क्रिकेट कोचिंग के बाद पकड़ा सिर, दिया यह बयान (Video)

WPL के मौजूदा सीज़न से पहले यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) के हेड कोच का पद संभालने वाले अभिषेक नायर ने स्वीकार किया कि उनके शुरुआती कुछ दिन "आसान नहीं" थे। उन्होंने कहा कि महिला क्रिकेट में उन्हें उम्मीद से ज़्यादा "हैंड्स-ऑन" (सीधे तौर पर शामिल) रहने की ज़रूरत पड़ी है।UPW के अभियान की शुरुआत ख़राब रही, और उन्होंने लगातार तीन मैच हारे, लेकिन गुरुवार को मुंबई इंडियंस (MI) के ख़िलाफ़ जीत हासिल की। पहले कुछ बड़ी पुरुष टीमों जिनमें IPL की कोलकाता नाइट राइडर्स और भारतीय टीम भी शामिल है के कोच रह चुके नायर के लिए महिला टीम के साथ यह पहला पूर्णकालिक रोल है। हालांकि वह पिछले कुछ वर्षों में UPW के कुछ ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा रहे थे।नायर ने कहा, "मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इस जॉब को लेने से पहले मैंने जिन कोचों से बात की थी, उन्होंने मुझसे कहा था, 'सुनो, सीधे बात करना'। पुरुष क्रिकेट में कभी-कभी, क्योंकि आपने उनके साथ लंबे समय तक काम किया होता है, वहां एक भरोसा होता है। इसलिए आप कोई बात कहते हैं, जैसे 'सुनो, कवर के ऊपर से मारो', तो वे जानते हैं कि किस गेंद पर ऐसा करना है और कैसे करना है। महिला क्रिकेट में, मुझे लगता है कि बारीकियों पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए कभी-कभी आपको बातों को कई तरह से समझाना पड़ता है और यह उतना स्पष्ट नहीं होता जितना आप सोचते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह ज़्यादा सीधे जुड़ाव वाला (हैंड्स-ऑन) काम है।"