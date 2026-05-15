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Written By Author कृति शर्मा
Last Modified: शुक्रवार, 15 मई 2026 (16:35 IST)

“अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है…” विराट कोहली ने मैच के बीच आखिर ऐसा क्यों कहा?

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लगातार दो मैचों में बिना खाता खोले आउट होने के बाद विराट कोहली ने जिस अंदाज़ में वापसी की, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी दबाव में ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुश्किल रन चेज में विराट ने नाबाद शतक जड़ते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शानदार जीत दिलाई।
 
रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में कोहली पूरे रंग में नजर आए। शुरुआत से ही उनका फुटवर्क, टाइमिंग और आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर दिखा। लेकिन इस शानदार पारी के बीच एक मजेदार पल भी देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।
 
 “अब तो इंडिया के लिए थोड़ी ना खेलना है…”
 
मैच के दौरान विराट को स्कूप शॉट की प्रैक्टिस करते देखा गया। तभी स्टंप माइक में उनकी आवाज रिकॉर्ड हो गई। वह अपने पुराने साथी मनीष पांडे से मजाकिया अंदाज में कहते सुनाई दिए:

 “मैं मारूंगा ये… अब इंडिया के लिए थोड़ी ना खेलना है, अब तो हर शॉट लगेगा।”

विराट का यह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस इसे उनके नए और ज्यादा बेफिक्र बल्लेबाजी अंदाज़ से जोड़कर देख रहे हैं।

 T20I रिटायरमेंट के बाद और खतरनाक हुए विराट?
 
2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि IPL में उनका असर अभी भी वैसा ही है जैसा अपने पीक दौर में था।
 
अब विराट पहले से ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। बड़े शॉट खेलने में हिचक नहीं दिखती और स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर हुआ है। IPL 2026 में वह लगातार आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं और RCB की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं।


 
KKR के खिलाफ खेली कप्तानी वाली पारी
 
KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए थे। जवाब में RCB को तेज लेकिन संभली हुई शुरुआत की जरूरत थी और विराट ने वही काम किया।
 
उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि पूरे रन चेज को कंट्रोल किया। विराट अंत तक नाबाद रहे और 60 गेंदों में 105 रन बनाए। उनकी पारी में 11 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।
 
RCB ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
 
इस पारी में बने कई बड़े रिकॉर्ड
 
KKR के खिलाफ यह शतक विराट कोहली के IPL करियर का नौवां शतक था। खास बात यह रही कि यह शतक ऐसे समय आया जब लगातार दो डक के बाद उनकी फॉर्म पर सवाल उठने लगे थे।
 
इस मुकाबले के दौरान विराट ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए:
 
  • IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने
  • T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने
  • IPL 2026 में Orange Cap की रेस में खुद को मजबूती से बनाए रखा
 
 RCB की उम्मीदों का सबसे बड़ा चेहरा
 
IPL 2026 में विराट कोहली अब तक RCB के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं। 12 मैचों में वह 484 रन बना चुके हैं और टीम को कई अहम मुकाबलों में जीत दिला चुके हैं।
 
RCB इस समय पॉइंट्स टेबल में टॉप टीमों में शामिल है और प्लेऑफ की मजबूत दावेदार मानी जा रही है। ऐसे में विराट की फॉर्म टीम के लिए सबसे बड़ी राहत बनकर सामने आई है।
 
दो लगातार डक के बाद जिस तरह विराट ने शतक से जवाब दिया, उसने यह साफ कर दिया कि क्लास हमेशा वापसी करती है और विराट कोहली अब भी बड़े मंच के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं।
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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