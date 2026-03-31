Dailyhunt की पैरेंट कंपनी VerSe Innovation ने बोर्ड को किया मजबूत, P.R. Ramesh बने ऑडिट कमेटी के चेयरमैन

डेलीहंट (Dailyhunt) और जोश (Josh) जैसे ऐप्स चलाने वाली कंपनी 'वर्स इनोवेशन' ने आज पीआर रमेश को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक Independent Director) नियुक्त किया है। वे कंपनी की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पी.आर. रमेश चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं और उनके पास 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। वे डेलॉयट इंडिया (Deloitte India) जैसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं।





उन्होंने एयर इंडिया, नेस्ले और एलएंडटी (L&T) जैसी नामी कंपनियों के बोर्ड में भी काम किया है। उन्हें 2022-23 के लिए 'बेस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर' का अवॉर्ड भी मिल चुका है। वर्स इनोवेशन अब अपने बिजनेस के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कंपनी चाहती है कि उसका मैनेजमेंट और कानूनी नियम (Governance) और भी सख्त और भरोसेमंद हों। रमेश का अनुभव कंपनी को सही दिशा दिखाने में मदद करेगा।

क्या कहा मैनेजमेंट ने

उमंग बेदी (को-फाउंडर, वर्स इनोवेशन) ने कहा कि, 'मजबूत अनुशासन और सही मैनेजमेंट ही किसी कंपनी को लंबे समय तक टिकाए रखता है। रमेश जी का अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती साबित होगा।' पी.आर. रमेश ने कहा कि, 'जैसे-जैसे कंपनी बड़ी होती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती है। मैं बोर्ड के साथ मिलकर कंपनी को और भी अनुशासित और जवाबदेह बनाने के लिए काम करूंगा।' Edited by: Sudhir Sharma