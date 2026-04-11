सीजफायर से खिले निवेेेेेशकों के चेहरे, 4231 अंक बढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी भी 24,000 पार

Share Market Weekly Review : अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर से दुनियाभर के लोगों ने राहत की सांस ली। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने के बाद भी कच्चे तेल के दाम गिरे तो शेयर बाजार में भारी तेजी आई। सेंसेक्स में 4231 अंकों का उछाल दर्ज किया गया तो निफ्टी भी 1337 अंकों की बढ़त के साथ 24,000 के पार पहुंच गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 787 अंकों की बढ़त के साथ 74,107 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 255 अंक बढ़कर 22,968 पर जा पहुंचा। मंगलवार सेंसेक्स 510 अंकों की बढ़त के साथ 74,617 पर पहुंच गया वहीं निफ्टी भी 155 अंक बढ़कर 23,123 पर था। सीजफायर की घोषणा के बाद बुधवार को सेंसेक्स 2946 अंक उछलकर 77,563 पर जा पहुंचा। निफ्टी भी 874 अंक बढ़कर 23,997 पर बंद हुआ।

गुरुवार को शेयर बाजार में एक बार फिर गिरावट आई। सेंसेक्स 931 अंकों की गिरावट के साथ 76,632 पर था तो निफ्टी 222 अंक गिरकर 23,775 पर बंद हुआ। शुक्रवार को बाजार में भारी तेजी दिखाई दी। शुक्रवार को सेंसेक्स 919 अंक उछलकर 77,550 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 275 अंक बढ़कर 24,050 पर जा पहुंचा।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

इस हफ्ते युद्ध समाप्त होने की उम्मीद से निवेशकों ने शेयर बाजार में जमकर खरीदारी की। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से निवेशकों में उत्साह बढ़ा। हार्मुज स्ट्रेट पर भले ही अमेरिका और ईरान में तनाव नजर आ रहा है लेकिन इसके जल्द ही खुलने की उम्मीद भी बंधी है। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में बदलाव नहीं करने के फैसले को भी बाजार ने सकारात्मक रूप में लिया है।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पर दुनियाभर की नजरें लगी हुई है। अगर वार्ता के सकारात्मक नतीजे निकलते हैं तो दुनियाभर के बाजारों में तेजी का दौर शुरू होगा। बातचीत से हल नहीं निकलने की स्थिति में शेयर बाजार में गिरावट के आसार है।

नैनो सेकंड में मिलेगा ऑर्डर कंफरमेशन

देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज NSE ने ट्रेडिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हुए नैनो सेकंड लेवल पर ऑर्डर कन्फर्मेशन शुरू किया है। इससे ट्रेडिंग की स्पीड के साथ ही पारदर्शिता भी बेहतर होगी। हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के साथ संस्थागत निवेशकों को भी इसका फायदा मिलेगा। पहले इस प्रक्रिया में करीब 100 माइक्रोसेकंड लगते थे।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

शेयर बाजार विशेषज्ञ मनीष उपाध्याय ने कहा कि बाजार में अभी भी अनिश्तितता हावी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की वजह से बाजार बढ़ा है। पाकिस्तान में शांति वार्ता के नतीजे बाजार की चाल तय करेंगे। बैंकिंग रियलिटी, फॉर्मा सेक्टर में तेजी के आसार है जबकि आईटी सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। युद्ध थमने की स्थिति में अगले हफ्ते भी बाजार सरपट भागेगा। वहीं अगर हार्मुज संकट बढ़ता है तो इसमें गिरावट आ सकती है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।