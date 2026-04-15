शेयर बाजार में बहार, क्रूड से हटा दबाव, क्या है सोने-चांदी का हाल

Gold Silver Rates 15 April : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच शांति बहाली की उम्मीद में शेयर बाजार में बढ़त दिखाई दी तो क्रूड के दाम भी 100 डॉलर से नीचे बने हुए हैं। बुधवार को सेंसेक्स 1264 अंक उछलकर 78111 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 389 अंक बढ़कर 24231 पर जा पहुंचा। वायदा कारोबार में सोनी चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

15 अप्रैल को सुबह 10:35 बजे MCX पर सोना 6 रुपए की गिरावट के साथ 1,54,817 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 1,050 रुपए के बढ़त के साथ 2,53,800 पर थी। शाम 4 बजे सोना 717 रुपए गिरकर 1,54,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 2,555 रुपए की गिरावट के साथ 2,50,195 रुपए किलो थी। कॉपर भी 3.35 रुपए बढ़कर 1,272.45 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।

स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4796.633 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 78.482 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 96.72 और WTI क्रूड 93.13 डॉलर प्रति बैरल पर था। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 116.26 डॉलर प्रति बैरल थे।

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम मुंबई 1,54,699 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,54,991 रुपए प्रति 10 ग्राम दिल्ली 1,54,872 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,54,473 रुपए प्रति 10 ग्राम भोपाल 1,55,150 रुपए प्रति 10 ग्राम अहमदाबाद 1,54,734 रुपए प्रति 10 ग्राम जयपुर 1,54,750 रुपए प्रति 10 ग्राम बेंगलुरु 1,54,895 रुपए प्रति 10 ग्राम तिरुवनंतपुरम 1,54,931 रुपए प्रति 10 ग्राम पटना 1,54,949 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम मुंबई 2,48,531 रुपए प्रति किलो चेन्नई 2,48,561 रुपए प्रति किलो दिल्ली 2,48,476 रुपए प्रति किलो अहमदाबाद 2,48,538 रुपए प्रति किलो भोपाल 2,48,923 रुपए प्रति किलो कोलकाता 2,48,581 रुपए प्रति किलो जयपुर 2,48,536 रुपए प्रति किलो बेंगलुरु 2,48,934 रुपए प्रति किलो तिरुवनंतपुरम 2,48,736 रुपए प्रति किलो पटना 2,48,753 रुपए प्रति किलो

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta