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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 7 October 2026 (16:49 IST)

RBI Repo Rate Decision : क्या महंगी होगी आपके घर और कार की EMI? जानिए आरबीआई के फैसले का आप पर असर

rbi repo rate
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (16:57 IST)
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों की जेब और कर्ज की लागत को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया है। यह फरवरी 2023 के बाद पहली रेपो रेट बढ़ोतरी है। साथ ही आरबीआई ने अपनी नीति का रुख ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ कर दिया है।

कितना फायदेमंद

इस फैसले का सीधा असर हर तरह के कर्ज पर एक जैसा नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों पर ब्याज दर बढ़ने का असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ, बैंक अगर डिपॉजिट रेट बढ़ाते हैं तो नए एफडी निवेशकों को कुछ फायदा मिल सकता है। 

रेपो रेट बढ़ने से आपकी EMI क्यों बढ़ सकती है?

रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उपलब्ध कराता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों की फंडिंग लागत बढ़ सकती है। इसका असर उन लोन की ब्याज दरों पर पड़ सकता है जो बाहरी बेंचमार्क या रेपो रेट से जुड़े हैं। हालांकि आरबीआई की 0.25 फीसदी बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि आपकी EMI भी सीधे 0.25 फीसदी बढ़ जाएगी। वास्तविक असर आपके बैंक, लोन की ब्याज दर, बकाया रकम, बाकी अवधि और बैंक द्वारा दर में किए गए बदलाव पर निर्भर करेगा।

होम लोन वालों पर क्या होगा असर?

सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों के लिए है जिनका होम लोन फ्लोटिंग ब्याज दर पर चल रहा है। अगर बैंक रेपो रेट बढ़ोतरी का पूरा या कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो दो तरह से असर हो सकता है।
- आपकी मासिक EMI बढ़ सकती है
- या बैंक EMI को समान रखते हुए लोन की अवधि बढ़ा सकता है

 कार लोन भी हो सकता है महंगा

रेपो रेट का असर केवल होम लोन तक सीमित नहीं है। बैंक और वित्तीय संस्थान अगर अपनी लेंडिंग रेट बढ़ाते हैं तो नए कार लोन और कुछ मौजूदा फ्लोटिंग-रेट वाहन लोन भी महंगे हो सकते हैं।  इसका मतलब है कि अगर आप आने वाले दिनों में कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ कार की कीमत ही नहीं, बल्कि लोन की ब्याज दर और कुल भुगतान को भी ध्यान में रखना होगा।

पर्सनल लोन लेने वालों पर भी असर

पर्सनल लोन की ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं, खासकर तब जब बैंक और NBFC अपनी लेंडिंग दरों में बदलाव करते हैं। पर्सनल लोन आमतौर पर होम लोन की तुलना में ज्यादा ब्याज दर पर मिलते हैं, इसलिए छोटी दर बढ़ोतरी का भी कुल ब्याज भुगतान पर असर पड़ सकता है।

फिक्स्ड रेट लोन वालों को तत्काल राहत

अगर आपका लोन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर है तो रेपो रेट बढ़ने से आपकी मौजूदा EMI पर आमतौर पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। वहीं MCLR जैसे दूसरे बेंचमार्क से जुड़े लोन में असर बैंक की रीसेट व्यवस्था और फंडिंग लागत के अनुसार धीरे-धीरे दिखाई दे सकता है।
 

FD और बचत पर क्या असर होगा?

रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक अपनी फंडिंग जरूरतों के हिसाब से जमा दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में कुछ बैंक FD या अन्य डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि सभी बैंक तुरंत और समान अनुपात में दरें बढ़ाएं। 
 

RBI ने क्यों बढ़ाया रेपो रेट?

आरबीआई का यह फैसला बढ़ती महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के बीच आया है। अगस्त में खुदरा महंगाई 4.82 फीसदी रही और लगातार तीसरे महीने 4 फीसदी के मध्यम अवधि लक्ष्य से ऊपर रही। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.2 फीसदी कर दिया है। वहीं जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1 फीसदी किया गया है।
 
आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि आगे के फैसले महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के आंकड़ों पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों को लेकर बाजार और कर्ज लेने वालों की नजर आरबीआई के अगले फैसलों पर रहेगी। 

आम आदमी की जेब पर क्या पड़ेगा असर?

सीधे तौर पर देखें तो रेपो रेट बढ़ने से कर्ज लेने की लागत बढ़ने का जोखिम है। जिन लोगों की पहले से फ्लोटिंग रेट वाली EMI चल रही है, उन्हें बैंक के अगले रीसेट पर असर दिखाई दे सकता है। वहीं नया होम लोन या कार लोन लेने वालों को मौजूदा दरों की तुलना करके फैसला करना होगा। दूसरी ओर, जिनके पास एफडी या अन्य ब्याज आधारित निवेश हैं, उन्हें बैंक द्वारा डिपॉजिट रेट बढ़ाए जाने की स्थिति में कुछ फायदा मिल सकता है। 
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