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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :मुंबई , बुधवार, 6 मई 2026 (14:00 IST)

ट्रंप के फैसले से कच्चे तेल में गिरावट, चांदी में 7,000 का उछाल, क्या है सोने का हाल?

gold silver rates in india on 6 may
Gold Silver Rates 6 May : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नाकेबंदी जारी रखने के फैसले से कच्चे तेल के दामों में कमी आई है। इससे वैश्विक शेयर बाजार में उछाल दिखाई दे रहा है। MCX पर सोना 2625 रुपए महंगा हो गया और चांदी की कीमतों में भी 7,000 रुपए किलो से ज्यादा की तेजी आई।
 
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव घटने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 108.3 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 100.8 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट पर भी कच्चे तेल के दाम 118.7 डॉलर प्रति बैरल है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 95.25 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा।
 
6 मई को सुबह 10 बजे MCX पर सोना 2246 बढ़कर 1,51,999 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 6727 रुपए की बढ़त के साथ 2,51,043 पर थी। दोपहर 12:34 बजे सोना 2,625 रुपए की बढ़त के साथ 1,52,378 प्रति 10 ग्राम और चांदी 7,086 रुपए बढ़कर 2,51,402 रुपए प्रति किलो हो गई। कॉपर भी 6.45 रुपए की गिरावट के साथ 1,297.25 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4667.315 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 75.867 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। 

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,51,946 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,52,344 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,52,267 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,51,884 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,52,369 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,52,152 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,52,106 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,52,093 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,51,724 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,52,143 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,49,195 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,49,723 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,49,637 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,49,608 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,49,460 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,49,796 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,49,630 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु  2,49,268 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,49,242 रुपए प्रति किलो
पटना 2,49,379 रुपए प्रति किलो
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
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