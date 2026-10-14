Jio Platforms IPO : ₹1,065 से ₹1,119 तय हुआ प्राइस बैंड, कर्मचारियों को हर शेयर पर ₹54 की छूट



ALSO READ: Jio IPO 2026 : जियो प्लेटफॉर्म्स ने दाखिल किया RHP, 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक खुलेगा IPO रिलायंस समूह की कंपनी Jio Platforms Limited के प्रस्तावित आईपीओ को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। कंपनी के निदेशक मंडल की आईपीओ समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में आईपीओ का प्राइस बैंड, पात्र कर्मचारियों के लिए छूट और न्यूनतम बोली की मात्रा को मंजूरी दे दी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आईपीओ के लिए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 तय किया गया है। वहीं, पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी आरक्षण श्रेणी के तहत बोली लगाने पर प्रति शेयर ₹54 की छूट मिलेगी।

Jio Platforms IPO का प्राइस बैंड और कर्मचारियों की छूट

कंपनी के अनुसार, आईपीओ का फ्लोर प्राइस ₹1,065 प्रति शेयर और कैप प्राइस ₹1,119 प्रति शेयर होगा। इसका मतलब है कि निवेशक निर्धारित प्राइस बैंड के भीतर शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे।

न्यूनतम कितने शेयरों के लिए लगानी होगी बोली?

Jio Platforms IPO में न्यूनतम बोली की मात्रा 12 इक्विटी शेयर तय की गई है। प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 होगा। निवेशक न्यूनतम 12 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे और इसके बाद 12 शेयरों के गुणक में बोली देनी होगी। अगर कोई निवेशक ₹1,119 के ऊपरी प्राइस बैंड पर 12 शेयरों के लिए बोली लगाता है, तो उसे कुल ₹13,428 की राशि की जरूरत होगी। यह गणना ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर है और इसमें किसी अन्य शुल्क को शामिल नहीं किया गया है।