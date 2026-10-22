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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :मुंबई , Thursday, 22 October 2026 (20:19 IST)

Jio IPO Day 2 : दूसरे दिन 5.57 गुना भरा जियो आईपीओ, 75 लाख से ज्यादा अर्जी के साथ बना रिकॉर्ड

JIO IPO
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (20:19 IST)
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देश के सबसे बड़े जियो IPO में दूसरे दिन भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। गुरुवार शाम 7 बजे तक जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का IPO 5.57 गुना सब्सक्राइब हो गया। दो दिनों में आवेदनों की संख्या 75 लाख पार कर गई। बड़े संस्थागत निवेशकों (QIB) की कैटेगरी 13.29 गुना सब्सक्राइब हुई, जबकि रिटेल कैटेगरी भी 1.54 गुना भर गई।
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जियो IPO के पहले दिन कुल सब्सक्रिप्शन 3.16 गुना था, जो दूसरे दिन बढ़कर 5.57 गुना पहुंच गया। गैर-एंकर निवेशकों के लिए उपलब्ध 19.75 करोड़ शेयरों के मुकाबले 110 करोड़ से ज्यादा शेयरों के लिए बोलियां आईं। इन बोलियों की कुल रकम करीब ₹1.23 लाख करोड़ रही। इससे पहले एंकर निवेशकों से भी करीब ₹2.50 लाख करोड़ की बोलियां मिली थीं। इस तरह एंकर और गैर-एंकर निवेशकों की कुल बोलियां करीब ₹3.73 लाख करोड़ पहुंच गई हैं।
 
जियो IPO में गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी 5.97 गुना सब्सक्राइब हुई। रिलायंस के कर्मचारियों का कोटा 2.10 गुना और शेयरहोल्डर कोटा 4.05 गुना भर गया। इस तरह IPO की सभी प्रमुख कैटेगरी पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुकी हैं।
 
दूसरे दिन खास तौर पर NII और रिलायंस शेयरहोल्डर कैटेगरी में मांग तेजी से बढ़ी। पहले दिन NII कैटेगरी 1.68 गुना और शेयरहोल्डर कोटा 1.46 गुना सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन ये आंकड़े बढ़कर क्रमशः 5.97 और 4.05 गुना पहुंच गए।
 
जियो IPO में निवेश के लिए अब सिर्फ एक दिन बाकी है। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को आवेदन की अंतिम तारीख है। IPO कई गुना सब्सक्राइब होने के बावजूद निवेशकों के लिए आवेदन का मौका अभी खुला है। जो पात्र निवेशक अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे शुक्रवार तक आवेदन कर सकते हैं।
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