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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 20 मई 2026 (15:20 IST)

क्या भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 पार जाएगा? विदेशी निवेशकों ने निकाले 2.2 लाख करोड़, जानें बड़ी वजहें

will rupee cross 100 mark
Rupee vs Dollar 2026 : भारतीय वित्तीय बाजार में इस समय एक ही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है—क्या भारतीय रुपया (INR) अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले 100 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाएगा? जनवरी 2026 में जो रुपया प्रति डॉलर 90 के करीब था, वह महज कुछ महीनों में गिरकर 96 रुपए पार पहुंच चुका है। यह गिरावट न केवल आम जनता की जेब पर असर डाल रही है, बल्कि भारत की व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) स्थिरता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
 

1. ऐतिहासिक संदर्भ: 2014 से 2026 तक का सफर

जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था, तब एक डॉलर की कीमत लगभग 59 रुपए थी। उनके कार्यकाल के दौरान रुपए में करीब 64% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है।
 
हालांकि सरकार और केंद्रीय बैंक (RBI) इस गिरावट के लिए अक्सर वैश्विक कारकों (जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां) को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके पीछे भारत की आंतरिक और संरचनात्मक (Structural) चुनौतियां अधिक बड़ी भूमिका निभा रही हैं।
 

2. विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) पर बढ़ता दबाव

रुपए की गिरती कीमत को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लगातार बाजार में डॉलर बेच रहा है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा असर पड़ा है।
 
मई 2026 के आंकड़े: देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर लगभग 697 अरब डॉलर रह गया है।
 
तीन महीनों में गिरावट: पिछले 3 महीनों में ही इसमें करीब 38 अरब डॉलर की भारी कमी आई है।
 
विशेषज्ञों की राय: RBI के पास डॉलर बेचकर रुपए को सहारा देने के विकल्प अब सीमित होते जा रहे हैं। यदि भंडार इसी गति से घटता रहा, तो देश की बाह्य आर्थिक सुरक्षा (External Economic Security) जोखिम में पड़ सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से सोना खरीदने, ऊर्जा खपत, विदेश यात्राओं और आयातित खाद (जैसे यूरिया) के इस्तेमाल में संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि इन क्षेत्रों में डॉलर की सबसे ज्यादा खपत होती है।
 

3. विदेशी निवेशकों (FII/FPI) का पलायन: 2.2 लाख करोड़ रुपए साफ

रुपए पर दबाव का एक सबसे बड़ा तात्कालिक कारण भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही मुनाफावसूली और निकासी है।
FPI outflow from share market
निवेशक क्यों भाग रहे हैं?
विदेशी निवेशकों में भारत की भविष्य की अल्पकालिक विकास दर (Growth Prospects) को लेकर भरोसा डगमगाया है। वे अन्य वैश्विक बाजारों को भारतीय बाजार की तुलना में अधिक आकर्षक, सुरक्षित और बेहतर वैल्यूएशन वाला मान रहे हैं।
 

4. बढ़ता व्यापार घाटा (Current Account Deficit) और चीन का फैक्टर

भारत का मासिक व्यापार घाटा (Trade Deficit) लगातार 25 से 30 अरब डॉलर के बीच बना हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि हम निर्यात (Export) से जितना डॉलर कमा नहीं रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आयात (Import) पर खर्च कर रहे हैं।
 
चीन के साथ असंतुलन: चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 90-100 अरब डॉलर के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। भारत चीन को महज 16-18 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि वहां से 100-110 अरब डॉलर का आयात करता है।
 
रेमिटेंस पर संकट: खाड़ी देशों (Middle East) में आर्थिक बदलावों और स्थानीयकरण की नीतियों के कारण वहां काम करने वाले भारतीयों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, जिससे देश में आने वाले रेमिटेंस (विदेशी प्रेषण) की वृद्धि दर भी प्रभावित हुई है।
 

5. डॉलर की मजबूती या रुपए की अपनी कमजोरी?

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए रुपया गिर रहा है। लेकिन जनवरी 2026 के आंकड़ों को देखें तो अमरीकी डॉलर इंडेक्स (DXY) गिरकर 96 के स्तर पर आ गया था (यानी डॉलर कमजोर हुआ था)। इसके बावजूद, अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं (Emerging Market Currencies) की तुलना में भारतीय रुपया अधिक दबाव में रहा। इससे साफ है कि समस्या बाहरी कम, घरेलू ज्यादा है।
 

अर्थव्यवस्था की 4 मुख्य संरचनात्मक कमजोरियां (Structural Weaknesses):

निजी निवेश में कमी: कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और सरकारी दावों के बावजूद, निजी क्षेत्र (Private Sector) नए उद्योगों और विस्तार में निवेश करने से हिचकिचा रहा है।
 
सुस्त घरेलू खपत (Private Consumption): भारत की जीडीपी में करीब 50% हिस्सेदारी रखने वाली निजी खपत की रफ्तार धीमी है। इसका उदाहरण ऑटो सेक्टर में दिखता है—महंगी कारों की बिक्री तो अच्छी है, लेकिन आम और मध्यम वर्ग द्वारा खरीदी जाने वाली सस्ती कारों/टू-व्हीलर्स की मांग कमजोर है। यह बढ़ती आय असमानता (Income Inequality) को दर्शाता है।
 
मैन्युफैक्चरिंग का सुस्त प्रदर्शन: जीडीपी में विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले कई वर्षों से 13-15% के बीच ही सिमटी हुई है। 'मेक इन इंडिया' के बावजूद हम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाले कारखाने नहीं लगा पाए हैं।
 
भविष्य की तकनीकों में पिछड़ापन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्रीन एनर्जी, एडवांस बैटरी टेक, ईवी (EV), सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मैटेरियल्स जैसे भविष्य के उद्योगों में भारत अभी भी आत्मनिर्भरता से दूर है और भारी आयात पर निर्भर है।
 

निष्कर्ष: क्या रुपया 100 पार जाएगा?

वर्तमान में सरकार बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure/Capex) यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी पैसा खर्च करके अर्थव्यवस्था को खींच रही है। लेकिन केवल सरकारी खर्च के दम पर मुद्रा को लंबे समय तक स्थिर नहीं रखा जा सकता जब तक कि निजी निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को रफ्तार न मिले।
 
यदि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, चीनी आयात पर निर्भरता कम नहीं होती, और विदेशी निवेशकों का भरोसा बहाल नहीं होता, तो रुपए का डॉलर के मुकाबले 100 के स्तर को पार कर जाना केवल समय की बात रह जाएगी। अर्थशास्त्रियों की चेतावनी साफ है: सरकार को केवल लोक-लुभावन कदमों के बजाय बुनियादी संरचनात्मक सुधारों (Structural Reforms) को गति देनी होगी, वरना आने वाले समय में मुद्रास्फीति (महंगाई) और चालू खाते का घाटा देश की आर्थिक रफ्तार को और धीमा कर सकते हैं।
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