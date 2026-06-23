India-US Trade Talks 2026: अमेरिका के साथ बड़ी डील की तैयारी में भारत, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए क्या है इसके मायने?
India-US Trade Deal Talks 2026: अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफा (Trade Surplus) 40% तक गिर चुका है। इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अगले हफ्ते अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम दौर में पहुंच सकता है। इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद कौन से सेक्टर्स के शेयर रॉकेट बनने वाले हैं और कहां आपको सतर्क रहना चाहिए? ALSO READ: तेल निर्यात में राहत के बीच ट्रंप की चेतावनी, क्या मुश्किल में पड़ जाएगी US-Iran डील?
जून 2026 में G7 समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। भारतीय शेयर बाजार से जुड़े निवेशक भी इस पॉजिटिव न्यूज का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
व्यापार डील से भारत को क्या फायदा?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, बाजारों तक पहुंच आसान होगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। यदि भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए संतुलित समझौता करता है, तो ट्रेड डील से सबसे बड़ा फायदा निर्यात, निवेश, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल सकता है। यही वजह है कि बाजार और उद्योग जगत भारत-अमेरिका ट्रेड डील को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मान रहे हैं।
ट्रेड डील से भारत को उन्नत तकनीक, रक्षा उपकरण, सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में भी भारत को फायदा मिलेगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापक ट्रेड डील होती है, तो भारत को कई क्षेत्रों में सीधा फायदा मिल सकता है। हालांकि अंतिम लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौते की शर्तें क्या होती हैं। ALSO READ: PM मोदी-ट्रंप बैठक का असर, अंतिम चरण में पहुंचा भारत-अमेरिका व्यापार समझौता
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि अमेरिका भारत का एक्सपोर्ट में बड़ा पार्टनर है। अगर ट्रेड डील होती है और टैरिफ घटकर 10 फीसदी तक हो जाता है तो भारत के लिए ठीक रहेगा।
अगर इससे ज्यादा टैरिफ लगेगा तो भारतीय सामान महंगा हो जाएगा और उसे चीन और अन्य देशों के सामान से कॉम्पिटिशन का सामना पड़ेगा। शेयर बाजार पर डील का सकारात्मक असर होगा और एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा होगा। आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों को शेयर बाजार "ट्रेड डील बेनिफिशियरी" के रूप में देख सकता है। हालांकि इस डील मात्र से ही एफआईआई भारतीय बाजार की ओर आकर्षित नहीं होंगे।
गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने फरवरी में लगभग एक वर्ष तक चली बातचीत के बाद व्यापार को लेकर अंतरिम सहमति बनाई थी। इसके बाद से दोनों देश इस समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं भारत अमेरिका से टैरिफ को और कम करने की मांग रख सकता है, जबकि अमेरिका भारत से एग्री के कुछ प्रोडक्ट्स को परमिशन देने की मांग कर रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta
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