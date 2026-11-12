India Retail Inflation : आम आदमी की जेब पर महंगाई का फटका, खाने-पीने की चीजों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट में खाना महंगा, अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर

भारत में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) अक्टूबर 2026 में बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। यह अक्टूबर 2024 के बाद महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर है। अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6.21 प्रतिशत दर्ज की गई थी। गुरुवार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है।

अक्टूबर में महंगाई दर में सितंबर के मुकाबले 0.55 प्रतिशत यानी 55 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। आरबीआई के महंगाई लक्ष्य के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 4 प्रतिशत रखने का लक्ष्य है, जबकि इसके लिए 2 से 6 प्रतिशत का दायरा निर्धारित किया गया है।

खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई महंगाई, प्याज 116% महंगा

अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल रहा। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 7.74 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई। सबसे ज्यादा असर प्याज की कीमतों में देखने को मिला। अक्टूबर में प्याज की महंगाई दर 116.22 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि सितंबर में यह 108.13 प्रतिशत थी। इसी तरह लहसुन की महंगाई दर बढ़कर 60.74 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 54.62 प्रतिशत थी। इसके अलावा अदरक की कीमतों में 48.32 प्रतिशत और नींबू की कीमतों में 47.30 प्रतिशत की महंगाई दर्ज की गई।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी जिम्मेदार हैं। प्याज के पुराने स्टॉक में कमी और असमान बारिश के कारण खरीफ फसलों की नई आवक प्रभावित हुई है। इसका असर बाजार में सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ा है।



होटल और रेस्टोरेंट में खाना भी हुआ महंगा

महंगाई का असर केवल सब्जियों और राशन तक सीमित नहीं है। अक्टूबर में खाद्य एवं पेय पदार्थों की श्रेणी में महंगाई दर 8.51 प्रतिशत रही। वहीं, पर्सनल केयर, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुओं एवं सेवाओं की श्रेणी में महंगाई दर 10.14 प्रतिशत दर्ज की गई। रेस्तरां और आवास सेवाओं की कीमतों में भी 10.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

गांवों में शहरों से ज्यादा महंगाई

आरबीआई के सामने बढ़ी चुनौती, दिसंबर में होगी अगली समीक्षा

महंगाई के ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं, जब आरबीआई ने अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था। साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपनी नीति का रुख भी धीरे-धीरे सख्ती की ओर बढ़ाया था। अब 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक में महंगाई के बढ़ते दबाव और इसके आर्थिक प्रभावों की समीक्षा की जाएगी।