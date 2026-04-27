भारत के लिए बड़ी उपलब्धि: न्यूजीलैंड के साथ हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता, युवाओं के लिए खुलेंगे नए रास्ते
India Newzealand FTA : भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, सेवाओं और निवेश को बढ़ाना है। इससे भारत के कपड़ा, चमड़ा, जैसे श्रम-प्रधान उत्पाद न्यूजीलैंड में बिना शुल्क के निर्यात हो सकेंगे। साथ ही आईटी, सेवाओं और रोजगार वीजा में नए अवसर मिलेंगे।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के साथ दिल्ली में भारत-न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, खासकर डेवलप्ड देशों के साथ, इसके लिए धन्यवाद। पिछले साढ़े तीन सालों में ही, हमने 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिनमें से हर एक बहुत बड़ा है, जिसमें 38 डेवलप्ड देश शामिल हैं।
भारत को इस डील से क्या फायदा?
इस डील पर हस्ताक्षर के बाद भारत के कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग जैसे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड में बिना किसी शुल्क के निर्यात हो सकेंगे। इससे वहां भारतीय सामान और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में करीब 20 अरब डॉलर के निवेश का भी वादा किया है।
आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, शिक्षा, वित्त, पर्यटन और अन्य सेवा क्षेत्रों में भारत को नए अवसर मिलेंगे। इस डील के तहत कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार वीजा का नया रास्ता खुलेगा। भारतीय निर्यातकों को लगभग 70% भारतीय सामानों पर न्यूजीलैंड में अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड में लंबे चेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा।
न्यूजीलैंड को क्या फायदा?
भारत ने अपनी करीब 70.03% टैरिफ लाइनों को न्यूजीलैंड के लिए खोलने पर सहमति दी है। इससे न्यूजीलैंड को भारत के बड़े मार्केट तक बेहतर पहुंच मिलेगी। न्यूजीलैंड से आने वाली वाइन, ऊन, लकड़ी और ताजे फल जैसे कीवी, एवोकाडो और ब्लूबेरी पर आयात शुल्क कम होगा। इसका फायदा खासकर भारत के मध्यम वर्ग को मिलेगा, क्योंकि अब ये प्रीमियम उत्पाद अधिक किफायती दामों पर मिल सकेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
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