गुरुवार, 9 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold silver price today 9 april iran israel tension crude oil impact
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (15:17 IST)

हार्मुज फिर बंद होने से महंगा हुआ क्रूड, क्या है MCX पर सोने चांदी के दाम?

gold silver
Gold Silver Rates 9 April : सीजफायर के दूसरे ही दिन इजराइल के लेबनान पर हमले से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करने से क्रूड के दामों में तेजी आई तो शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। जानिए क्या है MCX और बुलियन मार्केट में सोने चांदी का हाल?
 
9 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे MCX पर सोना 731 रुपए की बढ़त के साथ 151045 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 3838 रुपए गिरकर 236080 पर पहुंच गई। दोपहर 2.48 बजे सोना 174 रुपए बढ़कर 151,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 2,618 रुपए की गिरावट के साथ 237,300 रुपए किलो थी। कॉपर भी 3.30 रुपए बढ़कर 1,184.45 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4728.986 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 74.033 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड  97.65 और WTI क्रूड 97.39 डॉलर प्रति बैरल पर था। दोनों में 3 फीसदी का उछाल दिखाई दिया। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 115.52 डॉलर प्रति बैरल थे।
 

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,51,874 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,52,187 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,52,067 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,51,668 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,52,271 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,52,046 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,51,920 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,52,049 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,51,674 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,52,105 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,38,334 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,38,428 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,38,383 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,38,378 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,38,501 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,38,436 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,38,337 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,38,394 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,38,348 रुपए प्रति किलो
पटना 2,38,554 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
लेबनान : 10 मिनटों के भीतर 100 से अधिक हवाई हमले, यूएन ने की कठोर निंदा

पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता बिना समझौते खत्म, तनाव बरकरार, चीन की चौधराहट भी नहीं आई काम

पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता बिना समझौते खत्म, तनाव बरकरार, चीन की चौधराहट भी नहीं आई कामपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए चीन की मध्यस्थता में एक सप्ताह तक चली वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को बताया कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने 1 से 7 अप्रैल तक शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की प्रांतीय राजधानी उरुमकी में अनौपचारिक वार्ता की।

Ceasefire : अमेरिका का दावा, ईरान ने मांगी सीजफायर की 'भीख', होर्मुज पर जारी रहेगी फीस

Ceasefire : अमेरिका का दावा, ईरान ने मांगी सीजफायर की 'भीख', होर्मुज पर जारी रहेगी फीसयूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर, पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने इस सीज़फ़ायर की भीख मांगी थी, और हम सब यह जानते हैं। ऑपरेशन एपिक फ़्यूरी लड़ाई के मैदान में एक ऐतिहासिक और ज़बरदस्त जीत थी। ऑपरेशन एपिक फ़्यूरी ने ईरान की सेना को खत्म कर दिया और आने वाले कई सालों तक उसे लड़ाई में बेअसर कर दिया।

ईरान-अमेरिका युद्धविराम के बाद कश्मीर और लद्दाख में मना जश्‍न, CM उमर अब्दुल्ला समेत क्‍या बोले क्षेत्र के दिग्गज नेता?

ईरान-अमेरिका युद्धविराम के बाद कश्मीर और लद्दाख में मना जश्‍न, CM उमर अब्दुल्ला समेत क्‍या बोले क्षेत्र के दिग्गज नेता?Iran-US Ceasefire News : ईरान और अमेरिका के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्धविराम को ईरान की जीत बताते हुए कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख में भी खुशियां मनाई गई हैं। इस युद्धविराम पर नेताओं द्वारा प्रतिक्रियाएं भी दी गई हैं। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने युद्ध के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में 2 सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की, कश्मीर घाटी और लद्दाख में शिया सड़कों पर उतर आए और ईरान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान-अमेरिका के बीच जंगबंदी का स्वागत करते हुए, इस युद्ध को अन्यायपूर्ण बताया है।

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- ईरान छोड़े यूरेनियम संवर्धन, हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- ईरान छोड़े यूरेनियम संवर्धन, हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सीजफायर को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके लिए ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह छोड़ना होगा।

ईरान ने ट्रंप के सीजफायर पर लगाई मुहर: 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत को तैयार, 2 हफ्ते खुला रहेगा हार्मुज

ईरान ने ट्रंप के सीजफायर पर लगाई मुहर: 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत को तैयार, 2 हफ्ते खुला रहेगा हार्मुजUS Iran Ceasefire : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर एलान के बाद ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बुधवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी आधिकारिक बयान में दावा किया कि ट्रंप ने हमारी शर्ते मानी। वे तेहरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत के लिए राजी हो गए।

और भी वीडियो देखें

America Iran Ceasefire : लेबनान के पीछे क्यों पड़ा इजराइल, सीजफायर की आड़ में बड़ा खेल, एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह प्रमुख के करीबी की मौत

America Iran Ceasefire : लेबनान के पीछे क्यों पड़ा इजराइल, सीजफायर की आड़ में बड़ा खेल, एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह प्रमुख के करीबी की मौतमिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जहां एक ओर अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के सीजफायर (US Iran Ceasefire) की घोषणा हो चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल के लेबनान पर हमले जारी है। इजराइल एक के बाद एक लेबनान पर हमले कर रहा है। इससे सीजफायर के तय सीमा से पहले खत्म होने का डर पैदा हो गया है। इसी बीच लेबनान से बड़ी खबर सामने आई है।

हार्मुज फिर बंद होने से महंगा हुआ क्रूड, क्या है MCX पर सोने चांदी के दाम?

हार्मुज फिर बंद होने से महंगा हुआ क्रूड, क्या है MCX पर सोने चांदी के दाम?Gold Silver Rates 9 April : सीजफायर के दूसरे ही दिन इजराइल के लेबनान पर हमले से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करने से क्रूड के दामों में तेजी आई तो शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। जानिए क्या है MCX और बुलियन मार्केट में सोने चांदी का हाल?

LIVE: 3 राज्यों में मतदान का उत्साह, दोपहर 3 बजे तक असम में 75.91 फीसदी वोटिंग

LIVE: 3 राज्यों में मतदान का उत्साह, दोपहर 3 बजे तक असम में 75.91 फीसदी वोटिंगLatest News Today Live Updates in Hindi : असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान जारी। इजराइल के लेबनान पर हमले से फिर बढ़ा युद्ध का खतरा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फिर बंद किया। पल पल की जानकारी...

क्या डोनाल्ड ट्रंप होंगे 'Lame Duck' प्रेसिडेंट? जानिए US Midterms Elections के 5 नियम जो ट्रंप का भविष्य तय करेंगे

क्या डोनाल्ड ट्रंप होंगे 'Lame Duck' प्रेसिडेंट? जानिए US Midterms Elections के 5 नियम जो ट्रंप का भविष्य तय करेंगेUS Midterms Elections 2026: अमेरिका में जब 2018 के मिडटर्म इलेक्शन हुए थे, तब वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा था। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे और रिपब्लिकन्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल खो दिया था। रातों-रात व्हाइट हाउस की 'अजेय' दिखने वाली ताकत आधी रह गई थी। ईरान के साथ जंग का दांव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उलटा पड़ता दिख रहा है।

राज्यसभा चुनाव से मध्यप्रदेश में मुश्किलों में घिरी कांग्रेस, कानूनी पचड़ों में उलझे विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा

राज्यसभा चुनाव से मध्यप्रदेश में मुश्किलों में घिरी कांग्रेस, कानूनी पचड़ों में उलझे विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग का खतराकांग्रेस के विधायकों की संख्या बल के अनुसार राज्यसभा के लिए खाली हो रही 2 सीटों कांग्रेस के पाले में और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हलांकि हाल के दिनों में जिस तरह से दतिया और विजयपुर से कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों को कोर्ट से झटका लगा है, उससे अब सियासी समीकरण बदलने की आंशका उठ खड़ी हुई है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com