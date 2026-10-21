Gold-Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी के दामों में गिरावट, जानिए देश के बड़े शहरों में क्या रहे भाव

सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके चलते सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। वहीं, निवेशकों की नजर अगले सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक पर है, जिससे ब्याज दरों की दिशा को लेकर संकेत मिल सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने का भाव 0.2% गिरकर 4,118.18 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी सोने के वायदा भाव में भी 0.2% की गिरावट आई और यह 4,136.20 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। हाजिर चांदी की कीमत 0.9% गिरकर 57.44 डॉलर प्रति औंस रह गई।

भारत में सोने-चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट?

घरेलू बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 21 अक्टूबर को सुबह करीब 9:40 बजे दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.40% गिरकर 1,45,939 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी वायदा की कीमत करीब 0.94% गिरकर 2,09,494 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच खुदरा खरीदारों और निवेशकों की नजर बाजार की अगली चाल पर है। हालांकि, अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां सोने-चांदी के वास्तविक भाव में अंतर हो सकता है।

सोने की कीमतों पर क्यों बना हुआ है दबाव?

सोने की कीमतों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। इसकी प्रमुख वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक से पहले सतर्क रुख अपना रहे हैं।

बाजार में 27-28 अक्टूबर को होने वाली अमेरिकी फेड की बैठक में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर सोने के लिए दबाव पैदा करती हैं, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता और ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की आकर्षकता बढ़ सकती है।

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में हालिया गिरावट के बाद स्थिरता आने से भी सोने की मांग पर असर पड़ा है। निवेशक अगले सप्ताह जारी होने वाले अमेरिका के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स (PCE) महंगाई आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई का आकलन करने के लिए PCE प्राइस इंडेक्स को प्रमुख संकेतक के तौर पर इस्तेमाल करता है।

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य शहरों में सोने के भाव

21 अक्टूबर 2026 को प्रमुख भारतीय शहरों में सोने और चांदी के संकेतात्मक खुदरा भाव इस प्रकार हैं।

दिल्ली में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,45,740 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,33,595 प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: ₹2,09,200 प्रति किलोग्राम

मुंबई में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,46,120 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,33,943 प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: ₹2,09,850 प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,46,340 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,34,145 प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: ₹2,10,360 प्रति किलोग्राम

कोलकाता में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,46,030 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,33,861 प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: ₹2,09,910 प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,46,470 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,34,264 प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: ₹2,10,270 प्रति किलोग्राम

चेन्नई में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,46,660 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,34,438 प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: ₹2,10,550 प्रति किलोग्राम



ऊपर दिए गए सोने और चांदी के भाव संकेतात्मक हैं। अलग-अलग ज्वेलर्स, शहरों और स्थानीय बाजारों में कीमतें अलग हो सकती हैं। आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू कर शामिल होने से अंतर आ सकता है।

24 कैरेट और 22 कैरेट सोने में क्या अंतर है?

24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। वहीं, 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें अन्य धातुएं मिलाने से मजबूती बढ़ती है। सोने के आभूषण खरीदते समय शुद्धता के साथ हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और लागू करों की जानकारी भी जरूर लें।