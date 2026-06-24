बुधवार, 24 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold-silver-price-crash-mcx-live-updates-silver-rates-dropped-11000-rupees-today
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 24 जून 2026 (14:17 IST)

Gold-Silver Price Crash: बाजार खुलते ही सोना धड़ाम, 3 दिनों में ₹11,000 सस्ती हुई चांदी! जानें अपने शहर के ताजा रेट्स

‍gold silver
Gold Price Crash: अगर आप भी शादी-ब्याह के सीजन या निवेश के लिए सोना और चांदी खरीदने का मन बना रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। घरेलू और वैश्विक सर्राफा बाजार से आज एक बहुत बड़ी गिरावट की खबर आ रही है। लगातार बढ़ रही कीमतों के बाद अचानक सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 
 
सर्राफा बाजार खुलते ही जहां सोना काफी नीचे फिसल गया, वहीं चांदी की कीमतों में पिछले 3 दिनों के दौरान तकरीबन ₹11,000 प्रति किलोग्राम तक की भारी कटौती देखने को मिली है। आइए जानते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और आपके शहर के रिटेल मार्केट का ताजा लाइव अपडेट। 

क्या है आज गिरावट की असली वजह?

ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व (US Fed) द्वारा ब्याज दरों को लेकर आने वाले बयानों के बाद सर्राफा बाजार में बिकवाली का दौर हावी हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक बदलावों के चलते निवेशकों ने कीमती धातुओं से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय बाजारों में भी कीमतें तेजी से गिरी हैं। 

MCX लाइव डेटा: आज क्या चल रहे हैं वायदा भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आज सोने और चांदी दोनों के वायदा अनुबंधों (Futures) में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है: 
  • MCX गोल्ड (अगस्त वायदा) : लगभग 1.28% टूटकर ₹1,44,654 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 
  • MCX सिल्वर (जुलाई वायदा) : इसमें सबसे भारी गिरावट आई है, चांदी का वायदा भाव ₹3,400 से ज्यादा की गिरावट के साथ ₹2,22,421 प्रति किलोग्राम के पास आ गया है। पिछले कुछ सत्रों के उच्चतम स्तर से तुलना करें तो इसमें करीब ₹11,000 तक की बड़ी रिकवरी (कमी) देखी गई है। 

22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में अंतर (Live Retail Rates)

रिटेल मार्केट और ज्वेलरी शॉप्स पर 22K (ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होने वाला) और 24K (शुद्ध सोना) के दाम प्रति 10 ग्राम इस प्रकार हैं: 
Gold rate

नोट: ऊपर दिए गए खुदरा रेट्स में 3% GST और मेकिंग चार्ज (ज्वेलरी बनाने का शुल्क) शामिल नहीं हैं। अंतिम बिलिंग के समय आपके शहर में यह थोड़े अलग हो सकते हैं। 
 
भारत के मुख्य शहरों में चांदी का ताजा भाव (Silver Rates Today)
हाजिर बाजार में भी चांदी की कीमतें टूटने के बाद अब स्थिर नजर आ रही हैं। देश के महानगरों में प्रति किलो चांदी का रेट इस प्रकार है: 
  • मुंबई / दिल्ली / कोलकाता / बेंगलुरु: ₹2,45,000 प्रति किलोग्राम 
  • चेन्नई / हैदराबाद: ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम
निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की सलाह : कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में आई यह गिरावट उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो लॉन्ग टर्म के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। हालांकि, खरीदारी करने से पहले अपने नजदीकी हॉलमार्क प्रमाणित ज्वेलर्स से लाइव रेट्स जरूर क्रॉस-चेक कर लें।

(नोट : सोना-चांदी के इन भावों में समय के अनुसार बदलाव संभव है)
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

TMC में बगावत को लेकर ममता का कड़ा एक्‍शन, 8 नेताओं को पार्टी से निकाला, बागियों ने किसे बनाया अध्‍यक्ष?

TMC में बगावत को लेकर ममता का कड़ा एक्‍शन, 8 नेताओं को पार्टी से निकाला, बागियों ने किसे बनाया अध्‍यक्ष?Mamata Banerjee takes tough action against rebels : पश्चिम बंगाल की राजनीति में बगावत के बाद ममता बनर्जी बड़े संकट में फंस गई हैं। तृणमूल कांग्रेस का संकट अब खुली जंग में बदल चुका है। टीएमसी 3 गुटों में बंट गई है। एक धड़ा बागी विधायकों का तो दूसरा बागी लोकसभा सांसदों का और तीसरा गुट ममता बनर्जी के साथ है। अब टीएमसी पर नियंत्रण की लड़ाई तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 8 बागियों के खिलाफ कड़ा एक्‍शन लेते हुए अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल फिरहाद हाकिम समेत 8 वरिष्ठ नेताओं जावेद अहमद खान, अरूप रॉय, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप बिस्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती को पार्टी से निष्कासित कर दिया।

India-US Trade Talks 2026: अमेरिका के साथ बड़ी डील की तैयारी में भारत, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए क्या है इसके मायने?

India-US Trade Talks 2026: अमेरिका के साथ बड़ी डील की तैयारी में भारत, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए क्या है इसके मायने?अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफा (Trade Surplus) 40% तक गिर चुका है। इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अगले हफ्ते अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम दौर में पहुंच सकता है। इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद कौन से सेक्टर्स के शेयर रॉकेट बनने वाले हैं और कहां आपको सतर्क रहना चाहिए?

लखनऊ अग्निकांड के पीछे कौन जिम्मेदार? जांच में सामने आ रही चौंकाने वाली लापरवाहियां

लखनऊ अग्निकांड के पीछे कौन जिम्मेदार? जांच में सामने आ रही चौंकाने वाली लापरवाहियांलखनऊ में तीन मंजिला इमारत में आग में 15 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए 4 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। SIT की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए दुर्घटनास्थल पर पहुंची। बहरहाल हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन है?

तेल निर्यात में राहत के बीच ट्रंप की चेतावनी, क्या मुश्किल में पड़ जाएगी US-Iran डील?

तेल निर्यात में राहत के बीच ट्रंप की चेतावनी, क्या मुश्किल में पड़ जाएगी US-Iran डील?Trump Threatens Iran Again: स्विटजरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम बातचीत के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। बातचीत के पहले दौर के खत्म होने के महज एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर तेहरान समझौते का पालन नहीं करता है तो अमेरिका कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

Positive IOD क्या है? कैसे बनता है भारतीय मानसून का 'रक्षक' और El Nino के असर को करता है कमजोर

Positive IOD क्या है? कैसे बनता है भारतीय मानसून का 'रक्षक' और El Nino के असर को करता है कमजोरPositive Indian Ocean Dipole (IOD) Explained: क्या है पॉजिटिव IOD, यह अल नीनो के प्रभाव को कैसे कम करता है और भारतीय मानसून को कैसे मजबूत बनाता है? जानिए आसान भाषा में पूरा विज्ञान।

और भी वीडियो देखें

Gold-Silver Price Crash: बाजार खुलते ही सोना धड़ाम, 3 दिनों में ₹11,000 सस्ती हुई चांदी! जानें अपने शहर के ताजा रेट्स

Gold-Silver Price Crash: बाजार खुलते ही सोना धड़ाम, 3 दिनों में ₹11,000 सस्ती हुई चांदी! जानें अपने शहर के ताजा रेट्सGold Price Crash: अगर आप भी शादी-ब्याह के सीजन या निवेश के लिए सोना और चांदी खरीदने का मन बना रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। घरेलू और वैश्विक सर्राफा बाजार से आज एक बहुत बड़ी गिरावट की खबर आ रही है। लगातार बढ़ रही कीमतों के बाद अचानक सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

कर्णप्रयाग-नगरासू घटनाओं पर CM धामी हुए सख्‍त, बोले- दोषी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई...

कर्णप्रयाग-नगरासू घटनाओं पर CM धामी हुए सख्‍त, बोले- दोषी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई...Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आई घटनाओं को लेकर सरकार की ओर से सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासन और पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। सभी तथ्यों के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इससे सस्ता नहीं कभी न मिलेगा iPhone 17, आने वाली है धमाकेदार सेल!

इससे सस्ता नहीं कभी न मिलेगा iPhone 17, आने वाली है धमाकेदार सेल!Apple iPhone 17 Sale: अगर आप भी काफी समय से Apple का लेटेस्ट और प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन बजट के कारण अपने कदम पीछे खींच रहे थे, तो अब आपके लिए जश्न मनाने का समय आ गया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर साल की सबसे बड़ी स्मार्टफोन सेल लाइव होने जा रही है, जहां iPhone 17 पर अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक डिस्काउंट मिलने वाला है।

अहमदाबाद में बनेंगे हाईटेक स्मार्ट बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

अहमदाबाद में बनेंगे हाईटेक स्मार्ट बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएंAhmedabad Gujarat news : अहमदाबाद शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने हाईटेक स्मार्ट बस स्टैंड विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस स्टैंड बनाए जाएंगे, जो यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक और तकनीक-आधारित बनाएंगे।

यूरोप में किलर हीट वेव से 58 लोगों की मौत, ग्रीस में तापमान 45 पार, कई देशों में रेड अलर्ट और इमरजेंसी मीटिंग्स

यूरोप में किलर हीट वेव से 58 लोगों की मौत, ग्रीस में तापमान 45 पार, कई देशों में रेड अलर्ट और इमरजेंसी मीटिंग्सEurope killer heat wave: यूरोप इस समय कुदरत के सबसे भयानक प्रकोप का सामना कर रहा है। पूरे महाद्वीप में जारी भीषण 'किलर हीट वेव' (Heatwave) ने अब तक 58 लोगों की जान ले ली है। ग्रीस में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com