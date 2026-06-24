Gold-Silver Price Crash: बाजार खुलते ही सोना धड़ाम, 3 दिनों में ₹11,000 सस्ती हुई चांदी! जानें अपने शहर के ताजा रेट्स
Gold Price Crash: अगर आप भी शादी-ब्याह के सीजन या निवेश के लिए सोना और चांदी खरीदने का मन बना रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। घरेलू और वैश्विक सर्राफा बाजार से आज एक बहुत बड़ी गिरावट की खबर आ रही है। लगातार बढ़ रही कीमतों के बाद अचानक सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
सर्राफा बाजार खुलते ही जहां सोना काफी नीचे फिसल गया, वहीं चांदी की कीमतों में पिछले 3 दिनों के दौरान तकरीबन ₹11,000 प्रति किलोग्राम तक की भारी कटौती देखने को मिली है। आइए जानते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और आपके शहर के रिटेल मार्केट का ताजा लाइव अपडेट।
क्या है आज गिरावट की असली वजह?
ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व (US Fed) द्वारा ब्याज दरों को लेकर आने वाले बयानों के बाद सर्राफा बाजार में बिकवाली का दौर हावी हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक बदलावों के चलते निवेशकों ने कीमती धातुओं से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय बाजारों में भी कीमतें तेजी से गिरी हैं।
MCX लाइव डेटा: आज क्या चल रहे हैं वायदा भाव?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आज सोने और चांदी दोनों के वायदा अनुबंधों (Futures) में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है:
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MCX गोल्ड (अगस्त वायदा) : लगभग 1.28% टूटकर ₹1,44,654 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है।
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MCX सिल्वर (जुलाई वायदा) : इसमें सबसे भारी गिरावट आई है, चांदी का वायदा भाव ₹3,400 से ज्यादा की गिरावट के साथ ₹2,22,421 प्रति किलोग्राम के पास आ गया है। पिछले कुछ सत्रों के उच्चतम स्तर से तुलना करें तो इसमें करीब ₹11,000 तक की बड़ी रिकवरी (कमी) देखी गई है।
22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में अंतर (Live Retail Rates)
रिटेल मार्केट और ज्वेलरी शॉप्स पर 22K (ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होने वाला) और 24K (शुद्ध सोना) के दाम प्रति 10 ग्राम इस प्रकार हैं:
नोट: ऊपर दिए गए खुदरा रेट्स में 3% GST और मेकिंग चार्ज (ज्वेलरी बनाने का शुल्क) शामिल नहीं हैं। अंतिम बिलिंग के समय आपके शहर में यह थोड़े अलग हो सकते हैं।
भारत के मुख्य शहरों में चांदी का ताजा भाव (Silver Rates Today)
हाजिर बाजार में भी चांदी की कीमतें टूटने के बाद अब स्थिर नजर आ रही हैं। देश के महानगरों में प्रति किलो चांदी का रेट इस प्रकार है:
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मुंबई / दिल्ली / कोलकाता / बेंगलुरु: ₹2,45,000 प्रति किलोग्राम
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चेन्नई / हैदराबाद: ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम
निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की सलाह : कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में आई यह गिरावट उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो लॉन्ग टर्म के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। हालांकि, खरीदारी करने से पहले अपने नजदीकी हॉलमार्क प्रमाणित ज्वेलर्स से लाइव रेट्स जरूर क्रॉस-चेक कर लें।
(नोट : सोना-चांदी के इन भावों में समय के अनुसार बदलाव संभव है)
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