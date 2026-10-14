Gold Price : त्योहारों पर सस्ता हुआ सोना, तीसरे दिन गिरावट, जानिए क्या हैं 10 ग्राम के भाव

Gold Price Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को सोना 1,800 रुपये सस्ता होकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। रुपये की मजबूती ने कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव और बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव मंगलवार के बंद स्तर 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इन कीमतों में सभी कर शामिल हैं।

चांदी की कीमत में भी ₹5,000 की गिरावट

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट जारी रही। बुधवार को चांदी 5,000 रुपये टूटकर 2.21 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अपने शहर में सोना या चांदी खरीदने से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में ताजा कीमत की पुष्टि जरूर करें। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 2.26 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था।

रुपये की मजबूती से सोने पर दबाव

रुपये में मजबूती को सोने की कीमतों में गिरावट की एक वजह बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों और रुपये-डॉलर की विनिमय दर में बदलाव का असर भारत में सोने के भाव पर पड़ सकता है। हालांकि, सोने और चांदी की कीमतें बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। अलग-अलग शहरों में स्थानीय कर, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्कों के कारण ग्राहकों को मिलने वाले आभूषणों के दाम भी अलग हो सकते हैं।