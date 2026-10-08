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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 8 October 2026 (18:52 IST)

Gold : त्योहारों पर सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, आपके लिए पढ़ना जरूरी

गोल्ड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, गर्म प्रीमियम टोन में
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (18:52 IST)
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त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सोने की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव ₹3,600 बढ़कर ₹1.52 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। लगातार दो कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद सोने की कीमत में यह जोरदार तेजी आई है। बाजार में त्योहारों के दौरान आभूषणों की खरीद बढ़ने की उम्मीद के बीच ज्वेलर्स और रिटेलर्स की ओर से मांग में सुधार को कीमतों में तेजी की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

24 कैरेट सोने का भाव ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना ₹3,600 बढ़कर ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम हो गया। इस कीमत में सभी टैक्स शामिल हैं। इससे पहले बुधवार को सोना ₹1,48,900 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यानी सिर्फ एक दिन में सोने की कीमत में ₹3,600 की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अगर कोई ग्राहक त्योहारों के लिए सोने की ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर रहा है, तो उसे खरीदारी से पहले आज के भाव और मेकिंग चार्ज समेत कुल कीमत की तुलना जरूर करनी चाहिए।
 

त्योहारों में सोना खरीदने वालों पर क्या असर?

 
भारत में नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान सोने और आभूषणों की खरीदारी बढ़ जाती है। खासकर धनतेरस को सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में त्योहारी मांग बढ़ने के साथ कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आप इस त्योहारी सीजन में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ प्रति 10 ग्राम का भाव देखकर फैसला न करें। ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज, GST, पत्थरों की कीमत और अन्य शुल्क जोड़ने के बाद आपको मिलने वाली अंतिम कीमत जरूर देखें।
 

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव अलग होता है।
  • ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज की तुलना करें।
  • बिल में सोने की शुद्धता और वजन जरूर जांचें।
  • BIS हॉलमार्क और HUID नंबर की जांच करें।
  • अलग-अलग ज्वेलर्स के कुल बिल की तुलना करने के बाद ही खरीदारी करें।

सोने की कीमत में रोजाना बदलाव हो सकता है, इसलिए खरीदारी के समय का ताजा रेट जरूर देखें।
 
त्योहारी सीजन में सोने की बढ़ती मांग के बीच कीमतों में तेजी से उन लोगों का बजट प्रभावित हो सकता है, जो धनतेरस या दिवाली पर आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में खरीदारी से पहले आज का Gold Rate और ज्वेलरी की कुल लागत दोनों की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
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