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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 11 मई 2026 (15:58 IST)

सोना हुआ सस्ता, चांदी में तेजी: जानें 11 मई को दिल्ली, मुंबई में क्या हैं नए रेट?

gold silver rates in india
Gold Silver Rates 11 May : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से एक साल तक सोने नहीं खरीदने की अपील और ट्रंप द्वारा ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकराने की वजह से देश में सोमवार को पीली धातु की कीमतों में गिरावट दिखाई दी। हालांकि चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई। ALSO READ: क्या आप मानेंगे पीएम मोदी की बात? एक साल सोना न खरीदने से कैसे बदल जाएगी भारत की किस्मत?
 
अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। ब्रेंट क्रूड 103.8 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 97.80 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट पर भी कच्चे तेल के दाम करीब 8.85 फीसदी गिरकर 102.5 डॉलर प्रति बैरल हो गए।
 
11 मई को सुबह 10:06 बजे MCX पर सोना 439 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,091 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 628 रुपए की बढ़त के साथ 2,62,550 पर थी। दोपहर 3:26 बजे सोना 580 रुपए गिरकर 1,51,950 प्रति 10 ग्राम और चांदी 698 रुपए बढ़कर 262,620 रुपए प्रति किलो हो गई।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4662.9 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 80.319 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। 
 
गुडरिटर्न्स डॉट कॉम के अनुसार, देश में 24 कैरेट गोल्ड के दाम 1,52,180 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड 1,39,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 1,14,150 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
 

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,51,134 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,51,379 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,51,324 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,50,920 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,51,565 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,51,201 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,51,174 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,51,320 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,50,958 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,51,380 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,55,731 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,55,710 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,55,694 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,55,560 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,55,981 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,55,760 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,55,620 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,55,890 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,55,801 रुपए प्रति किलो
पटना 2,55,947 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
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