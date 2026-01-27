चांदी में भारी उछाल, सोने की भी तेज चाल, आज कहां क्या है सोने चांदी के दाम?

Gold Silver Rates : भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई सबसे बड़ी ट्रेड डील के दिन मंगलवार को सोने चांदी के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी अब 4,00,000 की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है।

दोपहर 1.23 बजे के कमोडिटी बाजार में सोना 2,706 रुपए बढ़कर रुपए प्रति 10 ग्राम 1,58,743 और चांदी 29,174 रुपए बढ़कर 3,63,873 रुपए प्रति किलों पर पहुंच गई। देश के सराफा बाजार में आज चांदी 10,000 रुपए बढ़कर 3,70,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जबकि सोने के दाम 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम थे।

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 161,950 रुपए प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,62,100 रुपए प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद- 161,950 रुपए प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 161,950

रुपए प्रति 10 ग्राम

जयपुर- 1,62,100

रुपए प्रति 10 ग्राम

पटना-162,200 रुपए प्रति 10 ग्राम

लखनऊ- 1,62,100 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 3,70,000

रुपए प्रति किलो

चेन्नई- 3,87,000

रुपए प्रति किलो

दिल्ली-3,70,000

रुपए प्रति किलो

हैदराबाद-3,87,000

रुपए प्रति किलो

कोलकाता- 3,70,000

रुपए प्रति किलो

जयपुर- 3,70,000

रुपए प्रति किलो

पटना- 3,70,000

रुपए प्रति किलो

लखनऊ- 3,70,000

रुपए प्रति किलो

इंदौर- 3,70,000

रुपए प्रति किलो