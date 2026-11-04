  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold-adulteration-chinese-powder-sarafa-market-scam
Written By नृपेंद्र गुप्ता नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :मुंबई , Wednesday, 4 November 2026 (16:06 IST)

क्या है गोल्ड पावडर स्कैम? कसौटी और एसिड टेस्ट में भी फेल! जानिए कैसे आपके गहनों पर मिलाया जा रहा है चीन वाला गोल्ड पावडर

धनतेरस से पहले बड़ा खुलासा, खरीदने से पहले करें जांच

Gold adulteration chemical powder
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (16:06 IST)
google-news
सोने की चमक के पीछे मिलावट का एक ऐसा काला खेल चल रहा है, जिसे अत्याधुनिक मशीनें और हॉलमार्किंग भी नहीं पकड़ पा रही हैं। सराफा बाजारों में चीन से आयातित एक रहस्यमयी 'केमिकल पाउडर' धड़ल्ले से बिक रहा है, जिसका इस्तेमाल ज्वैलरी बनाने में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सोने से आधे दाम में मिलने वाला यह पावडर शुद्ध सोने में इस तरह घुल जाता है कि ग्राहक जब खरीदने जाता है तो ठगा जाता है, और जब बेचने पहुंचता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सोना खरीदने वाले व्यापारी भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। धनतेरस पर बड़ी मात्रा में सोने की खरीदी बिक्री होती है। ऐसे में सोना खरीदते समय लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
 

मशीनों और कसौटी को भी दे रहा चकमा

सराफा कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक, बाजार में चीनी पावडर बेचने वाले दलाल सक्रिय रूप से घूम रहे हैं। यह पावडर अलग-अलग क्वालिटी में आता है और इसे सामान्य एसिड टेस्ट, कसौटी या कैरेट मापने वाली मशीनों से पकड़ना असंभव है। हैरानी की बात यह है कि इस मिलावटी सोने की आसानी से हॉलमार्किंग भी हो जाती है, जिससे ग्राहकों को असली और नकली का फर्क पता ही नहीं चल पाता। ALSO READ: Dhanteras 2026: सोना नहीं खरीद पा रहे? धनतेरस पर घर ले आएं ये 5 सस्ती चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
 

ज्वेलरी में होता है ज्यादा इस्तेमाल

सोने की गलाई करने वाले एक कर्मचारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सोने में पावडर का खेल लंबे समय से चल रहा है। हालांकि 2026 में इसका उपयोग बढ़ गया है। बेसिकली पावडर एक प्रकार का केमिकल है जो सोने से आधे दाम में मिल जाता है। बड़ी संख्‍या में व्यापारी ज्वेलरी में मिलावट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
 

ग्राहक और व्यापारी दोनों का नुकसान

सोना गलाने वाले एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस पावडर मिक्स्ड सोने (92 प्रतिशत की रकम) को जब दोबारा गलाया जाता है, तो उसमें से शुद्ध सोना केवल 85 से 88 फीसदी ही निकलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि ग्राहक खरीदारी के समय भी ज्यादा कीमत चुका रहा है और रीसेल (बेचने) के समय उसे उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। हालांकि, फाइन गोल्ड (शुद्ध सोने) में इस मिलावट को फिर भी पकड़ा जा सकता है। इसमें हॉलमार्किंंग वाला सोना खरीदने वाले व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। 
 

क्यों बढ़ रहा है मिलावट का खेल?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह पावडर सोने में पूरी तरह मिक्स नहीं होता, इसलिए इसकी मिलावट को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई लोग इस बढ़ते फर्जीवाड़े को 'मेकिंग चार्ज' की जंग से भी जोड़कर देख रहे हैं। कई ज्वैलर्स ग्राहकों से मात्र 3 फीसदी मेकिंग चार्ज लेते हैं, जबकि गहने ढालने वाले कारीगर 4 फीसदी चार्ज वसूलते हैं, जिसके चक्कर में मुनाफे के लिए इस शॉर्टकट का सहारा लिया जा रहा है।
 

एसोसिएशन सख्त, कार्रवाई की तैयारी

कारीगरों और जागरूक व्यापारियों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब इंदौर सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने इस अवैध धंधे के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एसोसिएशन ने मिलावटखोर व्यापारियों और दलालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
ट्रंप की हार से भारत और भारतीयों को क्या-क्या होगा फायदा?

INDIA ब्लॉक मार्च मामले में सुनवाई, CJI सूर्यकांत ने वकीलों की भूमिका पर उठाए सवाल

INDIA ब्लॉक मार्च मामले में सुनवाई, CJI सूर्यकांत ने वकीलों की भूमिका पर उठाए सवालसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों की भूमिका पर सवाल उठाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर भी प्रदर्शन किए जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि इस मामले में बार के कुछ सदस्यों की भागीदारी की भी जांच होनी चाहिए।

सागर SP पद से हटाए गए IPS अनुराग सुजानिया ने छोड़ी नौकरी, DGP को दिया इस्तीफा

सागर SP पद से हटाए गए IPS अनुराग सुजानिया ने छोड़ी नौकरी, DGP को दिया इस्तीफासागर में शराब कांड के बाद हटाए गए SP अनुराग सुजानिया ने इस्तीफा दे दिया है। 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग सुजानिया ने सोमवार को नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा DGP को सौंपा, हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं देवासी में शराब माफिया द्वारा खातेगांव टीआई को ट्रक से रौंदने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सीनियर पुलिस अफसरों को सीएम हाउस तलब किया है।

'हैप्पी दिवाली मोदीजी', राहुल गांधी ने फिर दी खुली बहस की चुनौती, बोले- डरिए मत, सामने आइए

'हैप्पी दिवाली मोदीजी', राहुल गांधी ने फिर दी खुली बहस की चुनौती, बोले- डरिए मत, सामने आइएराहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दोहराई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देशद्रोही बताने के आरोपों पर प्रधानमंत्री उनके साथ किसी भी मंच पर खुली चर्चा करें। राहुल ने बहस में अमेरिकी डील, अडानी केस, एपस्टीन से जुड़े मुद्दों और कथित विदेशी कनेक्शन पर सवाल उठाने की बात कही।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्चसैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

ट्रंप की हार से भारत और भारतीयों को क्या-क्या होगा फायदा?

ट्रंप की हार से भारत और भारतीयों को क्या-क्या होगा फायदा?US Midterm Elections 2026: अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की हार के बाद भारत और भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए 4 बड़े बदलाव। H-1B वीजा, ट्रेड टैरिफ और रूसी तेल पर क्या असर पड़ेगा?

दिवाली से पहले इंदौर में खाद्य विभाग के छापों से हड़कंप, 25 स्‍थानों से घी, तेल और मावे के नमूने लिए

दिवाली से पहले इंदौर में खाद्य विभाग के छापों से हड़कंप, 25 स्‍थानों से घी, तेल और मावे के नमूने लिएइंदौर में नकली और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। दिवाली को ध्‍यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम ने 11 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 26 नमूने लिए।

इंदौर के पानी की रखवाली करेंगे CCTV कैमरे, हाईड्रेंट होंगे कैमरों से लैस, MIC की मंजूरी

इंदौर के पानी की रखवाली करेंगे CCTV कैमरे, हाईड्रेंट होंगे कैमरों से लैस, MIC की मंजूरीइंदौर में बारिश नहीं होने की वजह से इस बार जल संकट की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में टैंकर माफियाओं को कंट्रोल करना भी जरूरी होगा। प्रशासन ने अब इंदौर में जल संकट को देखते हुए हाईड्रेंट से पानी भरने वाले टैंकरों पर निगरानी करने की व्‍यवस्‍था की है।

मैनेजर की आय 65 लाख, संपत्ति 2.41 करोड़ से ज्यादा, इंदौर में लोकायुक्‍त का छापा

मैनेजर की आय 65 लाख, संपत्ति 2.41 करोड़ से ज्यादा, इंदौर में लोकायुक्‍त का छापाइंदौर लोकायुक्त की टीम ने बुधवार को धार जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शेरसिंह ठाकुर के तीन ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। शुरुआती जांच में उनके पास आय से अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। फिलहाल जांच टीम मामले की पडताल कर रही है, लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है उसमें आय से ज्‍यादा संपत्‍ति सामने आई है।

गुजरात में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर बंपर भर्ती: जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

गुजरात में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर बंपर भर्ती: जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रियागुजरात गौण सेवा चयन बोर्ड (GSSSB) द्वारा राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसर, वर्ग-3 के कुल 84 पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्चसैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।