ग्लोबल मार्केट में औंधे मुंह गिरा कच्चा तेल, पर भारत में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को उम्मीद है कि सोमवार को ईरान युद्ध खत्म करने पर समझौता हो सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीदों को सीमित किया है। ईरान भी यूरेनियम के साथ ही उसके फ्रीज फंड पर समझौते के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है।
क्या बोले मार्को रूबियो?
आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली आए मार्को रूबियो ने संभावित समझौते की ओर इशारा करते हुए पत्रकारों से कहा, "हमें लगा कि शायद बीती रात हम हमारे पास कोई खबर होगी, या फिर शायद आज, मैं बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं कर सकता। रूबियो का यह भी कहना है कि मुझे लगता है कि जलडमरूमध्य को खोलने के बारे में ठोस बातचीत हुई है।
सस्ता हुआ क्रूड, भारत में पेट्रोल डीजल महंगा
गौरतलब है कि लगभग 3 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से संघर्षविराम लागू है। ईरान ने खाड़ी से तेल और गैस की ढुलाई पर नियंत्रण कायम रखा है जबकि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है।
edited by : Nrapendra Gupta
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