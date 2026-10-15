Jio IPO से पहले आकाश अंबानी का बड़ा बयान, बोले- 2030-31 तक 1.4 लाख करोड़ डॉलर की होगी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था

Jio IPO News: रिलायंस जियो के प्रस्तावित आईपीओ से पहले जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और कंपनी की भविष्य की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 1.4 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसमें जियो की बड़ी बाजार हिस्सेदारी होगी। आकाश अंबानी के मुताबिक, जियो का लक्ष्य भारत को एक अग्रणी डिजिटल समाज बनाने में मदद करना है।

उन्होंने जियो की डेटा सेवाओं की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनी प्रति जीबी डेटा के लिए दुनिया में सबसे कम कीमतों में से एक पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। जियो आईपीओ के जरिए कंपनी अब निवेशकों के सामने खुद को केवल मोबाइल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि एक प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में पेश करने की तैयारी में है।

जियो आईपीओ से पहले आकाश अंबानी ने क्या कहा?

आकाश अंबानी ने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ सकती है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक इसका आकार 1.4 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। जियो इस विकास में बड़ी भूमिका निभाने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावनाएं देख रही है।

उन्होंने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स भारत को एक अग्रणी डिजिटल समाज बनाने में प्रभावी भागीदार बन सकती है। कंपनी की रणनीति डिजिटल कनेक्टिविटी, नेटवर्क और तकनीकी सेवाओं का विस्तार करने पर केंद्रित है।

मोबाइल कंपनी नहीं, टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में पहचान बनाना चाहती है जियो

जियो प्लेटफॉर्म्स ने निवेशकों से कंपनी का मूल्यांकन केवल मोबाइल सेवा प्रदाता के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में करने की अपील की है। कंपनी का कहना है कि उसकी कारोबारी संभावनाएं दूरसंचार सेवाओं से आगे भी फैली हुई हैं।

जियो के अनुसार, वह विदेशों में दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क सॉफ्टवेयर और उपकरण उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर काम करेगी। इससे कंपनी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, उपलब्ध विवरणों के मुताबिक, जियो का कारोबार फिलहाल मुख्य रूप से भारतीय बाजार पर केंद्रित है।

कंपनी की यह रणनीति आईपीओ के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेशक कंपनी की मौजूदा आय के साथ-साथ भविष्य में बढ़ने की संभावनाओं का भी आकलन करेंगे।

21 अक्टूबर को खुलेगा जियो का आईपीओ

रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार और डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) 21 अक्टूबर को खुलने और 23 अक्टूबर को बंद होने वाला है। कंपनी की ओर से सेबी के पास जमा विवरण पुस्तिका के अनुसार, यह भारत की ग्राहकों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी का आईपीओ होगा।