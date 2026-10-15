  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. akash ambani jio ipo india digital economy 1.4 trillion
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (17:01 IST)

Jio IPO से पहले आकाश अंबानी का बड़ा बयान, बोले- 2030-31 तक 1.4 लाख करोड़ डॉलर की होगी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था

Akash Ambani
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (17:01 IST)
google-news
Jio IPO News: रिलायंस जियो के प्रस्तावित आईपीओ से पहले जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और कंपनी की भविष्य की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 1.4 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसमें जियो की बड़ी बाजार हिस्सेदारी होगी। आकाश अंबानी के मुताबिक, जियो का लक्ष्य भारत को एक अग्रणी डिजिटल समाज बनाने में मदद करना है।
 
उन्होंने जियो की डेटा सेवाओं की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनी प्रति जीबी डेटा के लिए दुनिया में सबसे कम कीमतों में से एक पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। जियो आईपीओ के जरिए कंपनी अब निवेशकों के सामने खुद को केवल मोबाइल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि एक प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में पेश करने की तैयारी में है।
 

जियो आईपीओ से पहले आकाश अंबानी ने क्या कहा?

 
आकाश अंबानी ने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ सकती है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक इसका आकार 1.4 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। जियो इस विकास में बड़ी भूमिका निभाने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावनाएं देख रही है।
 
उन्होंने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स भारत को एक अग्रणी डिजिटल समाज बनाने में प्रभावी भागीदार बन सकती है। कंपनी की रणनीति डिजिटल कनेक्टिविटी, नेटवर्क और तकनीकी सेवाओं का विस्तार करने पर केंद्रित है।

मोबाइल कंपनी नहीं, टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में पहचान बनाना चाहती है जियो

 
जियो प्लेटफॉर्म्स ने निवेशकों से कंपनी का मूल्यांकन केवल मोबाइल सेवा प्रदाता के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में करने की अपील की है। कंपनी का कहना है कि उसकी कारोबारी संभावनाएं दूरसंचार सेवाओं से आगे भी फैली हुई हैं।
 
जियो के अनुसार, वह विदेशों में दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क सॉफ्टवेयर और उपकरण उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर काम करेगी। इससे कंपनी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, उपलब्ध विवरणों के मुताबिक, जियो का कारोबार फिलहाल मुख्य रूप से भारतीय बाजार पर केंद्रित है।
 
कंपनी की यह रणनीति आईपीओ के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेशक कंपनी की मौजूदा आय के साथ-साथ भविष्य में बढ़ने की संभावनाओं का भी आकलन करेंगे।
 

21 अक्टूबर को खुलेगा जियो का आईपीओ

 
रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार और डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) 21 अक्टूबर को खुलने और 23 अक्टूबर को बंद होने वाला है। कंपनी की ओर से सेबी के पास जमा विवरण पुस्तिका के अनुसार, यह भारत की ग्राहकों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी का आईपीओ होगा। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा, अभिजीत दीपके बोले- 50-100 रुपए देकर बाहर कीजिए, लहरा दो तिरंगा को लेकर बताया प्लान

Gold Price : त्योहारों पर सस्ता हुआ सोना, तीसरे दिन गिरावट, जानिए क्या हैं 10 ग्राम के भाव

Gold Price : त्योहारों पर सस्ता हुआ सोना, तीसरे दिन गिरावट, जानिए क्या हैं 10 ग्राम के भावGold Price Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को सोना 1,800 रुपये सस्ता होकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। रुपये की मजबूती ने कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव और बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव मंगलवार के बंद स्तर 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इन कीमतों में सभी कर शामिल हैं।

नवरात्रि में Hyundai की कार खरीदने का मौका! Creta से Venue तक पर मिल सकते हैं ऑफर, बुकिंग से पहले जान लें ये बातें

नवरात्रि में Hyundai की कार खरीदने का मौका! Creta से Venue तक पर मिल सकते हैं ऑफर, बुकिंग से पहले जान लें ये बातेंनवरात्रि और त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो Hyundai की कारों पर मिलने वाले ऑफर्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कंपनी की Hyundai Creta, Hyundai Venue, Hyundai Aura और Hyundai Grand i10 Nios जैसी कारों पर डीलरशिप के जरिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर मिल सकते हैं। हालांकि, किस कार पर कितनी छूट मिलेगी, यह मॉडल, वेरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

Railway Bonus 2026 : रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, 11.40 लाख कर्मचारियों को फायदा

Railway Bonus 2026 : रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, 11.40 लाख कर्मचारियों को फायदाRailway Employees Bonus 2026: केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से करीब 11.40 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार इस बोनस के भुगतान पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में फैसला, साहिल और मुस्कान को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में फैसला, साहिल और मुस्कान को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजाब्लू ड्रम केस : मुस्कान-साहिल को मिली फांसी

Kawasaki Z300: सस्ती कीमत में दमदार बाइक का इंतजार खत्म? फीचर्स ऐसे कि मच जाएगा तहलका!

Kawasaki Z300: सस्ती कीमत में दमदार बाइक का इंतजार खत्म? फीचर्स ऐसे कि मच जाएगा तहलका!कावासाकी ने भारत में अपनी नई नेकेड स्ट्रीटफाइटर बाइक Kawasaki Z300 को पेश किया है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक निजी कार्यक्रम के दौरान इसे अपने डीलर पार्टनर्स को दिखाया।

अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों दोषियों को उम्रकैद, उत्तराखंड पुलिस ने बताया कैसे 88 दिन में पूरी हुई जांच

अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों दोषियों को उम्रकैद, उत्तराखंड पुलिस ने बताया कैसे 88 दिन में पूरी हुई जांचउत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच और न्यायिक कार्यवाही को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने विस्तृत जानकारी दी है। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मामले में पुलिस ने घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था।

तिरंगे की शान बढ़ाई, Asian Games के मेडलिस्ट को PM मोदी का संदेश (Video)

तिरंगे की शान बढ़ाई, Asian Games के मेडलिस्ट को PM मोदी का संदेश (Video)प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में आइची-नागोया एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करके कहा कि यह सफलता अकेले उनकी नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की है।इस मौके पर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरूष और महिला हॉकी और क्रिकेट टीमों ने अपने हस्ताक्षर वाली जर्सी प्रधानमंत्री को भेंट की।

Toyota Glanza Facelift : टोयोटा की सस्ती कार लॉन्च, त्योहारों पर मचाएगी धमाका, जानिए क्या हैं फीचर्स

Toyota Glanza Facelift : टोयोटा की सस्ती कार लॉन्च, त्योहारों पर मचाएगी धमाका, जानिए क्या हैं फीचर्सटोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक Toyota Glanza Facelift 2026 लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है। अपडेटेड ग्लैंजा को नए इंजन, बदले हुए फ्रंट डिजाइन और अतिरिक्त फीचर्स के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प दिए हैं। यह कार भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी कारों को टक्कर देती है।

अमेरिका में हिंदू मंदिर में नरसंहार की बड़ी साजिश नाकाम, विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता, जानिए क्या है पूरा मामला

अमेरिका में हिंदू मंदिर में नरसंहार की बड़ी साजिश नाकाम, विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता, जानिए क्या है पूरा मामलाUS Illinois Hindu Temple Attack: अमेरिका के इलिनोइस राज्य में एक प्रमुख हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर की जाने वाली बड़े पैमाने पर गोलीबारी की भयावह साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। इस चौंकाने वाली घटना के सामने आने के बाद भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।