केरल में शशि थरूर पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
केरल के मल्लापुरम जिले में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के काफिले पर शुक्रवार शाम हमला हो गया। उनके गनमैन और ड्राइवर को जमकर पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 1 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है।
थरूर के काफिले पर हमला उस समय किया गया जब वे कांग्रेस नेता ए.पी. अनिल कुमार के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वांडूर जा रहे थे। 2 वाहनों में सवार 5 लोगों ने थरूर की गाड़ी को रोक लिया। जब गनमैन ने रास्ता साफ करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन पर और ड्राइवर पर हमला कर दिया।
गनमैन ने ही पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है।
गौरतलब है कि केरल विधानसभा की 140 सीटों पर हो रहे चुनावों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा 4 मई को की जाएगी। पीएम मोदी भी आज तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में जनसभा और रोड शो करेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta