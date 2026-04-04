केरल में शशि थरूर पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा

केरल के मल्लापुरम जिले में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के काफिले पर शुक्रवार शाम हमला हो गया। उनके गनमैन और ड्राइवर को जमकर पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 1 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है।

थरूर के काफिले पर हमला उस समय किया गया जब वे कांग्रेस नेता ए.पी. अनिल कुमार के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वांडूर जा रहे थे। 2 वाहनों में सवार 5 लोगों ने थरूर की गाड़ी को रोक लिया। जब गनमैन ने रास्ता साफ करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन पर और ड्राइवर पर हमला कर दिया।





गनमैन ने ही पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

केरल के मल्लपुरम में कल शाम चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस MP शशि थरूर का 5 लोगों ने काफिला रोक लिया। उनके ड्राइवर और गनमैन पर हमला कर दिया। थरूर पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक आरोपी पुलिस कस्टडी में है। ऐसा क्यों किया गया, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। pic.twitter.com/nSwct9Fpgl — Sachin Gupta (@Sachingupta) April 4, 2026

गौरतलब है कि केरल विधानसभा की 140 सीटों पर हो रहे चुनावों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा 4 मई को की जाएगी। पीएम मोदी भी आज तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में जनसभा और रोड शो करेंगे।

edited by : Nrapendra Gupta