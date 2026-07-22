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Written By सुरेश एस डुग्गर सुरेश एस डुग्गर
Published By चेतन गौड़
Last Modified: जम्‍मू , Wednesday, 22 July 2026 (16:01 IST)

जम्‍मू कश्‍मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, लाल चौक पर हुई गोलीबारी, घायल पुलिसकर्मी की मौत

Terrorist attack in Anantnag Jammu and Kashmir, security forces have launched a search operation
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (16:39 IST)
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अनंतनाग कस्‍बे में उस जगह पर एक कथित आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है जहां से अमरनाथ यात्री यात्रा शुरू करते हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि पुलिसकर्मी की मौत आतंकी हमले में हुई है या फिर कहीं ओर से गोली चलने से। मरने वाला पुलिसकर्मी अमरनाथ यात्रा की डयूटी पर था।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को अनंतनाग जिले के लाल चौक पर गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक पुलिसकर्मी की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी की पहचान बडगाम के आशिक हुसैन (आईआरपी 3री बटालियन) के तौर पर हुई है, जो यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे।
हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। इस बीच, अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की कि उन्हें मृत अवस्था में लाया गया था। मृतक की पहचान आशिक हुसैन के तौर पर हुई है। गोलीबारी की घटना के असल हालात का तुरंत पता नहीं चल सका।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षाबल मौके पर भेजे गए हैं। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया।
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
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