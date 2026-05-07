गुरुवार, 7 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. जम्मू-कश्मीर न्यूज़
  4. Statements from Tourists in Kashmir on First Anniversary of Operation Sindoor
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्‍मू , गुरुवार, 7 मई 2026 (11:01 IST)

'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी : कश्मीर में पर्यटकों ने व्‍यक्‍त की गर्व और आत्मविश्वास की भावना, बोले- पिछली घटनाओं और तनाव के बावजूद जारी रखेंगे यात्रा

Statements from Tourists in Kashmir on First Anniversary of Operation Sindoor
Operation Sindoor : कश्मीर आने वाले पर्यटकों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सालगिरह पर गर्व और आत्मविश्वास की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछली घटनाओं और तनाव के बावजूद कश्‍मीर की यात्रा जारी रखेंगे। गौरतलब है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' 7-8 मई, 2025 की रात को शुरू किया गया था। यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया था, जिसमें 26 नागरिकों (जिनमें ज़्यादातर पर्यटक शामिल थे) की जान चली गई थी। इस ऑपरेशन में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और उसके पार स्थित कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए तनाव बढ़ा, लेकिन जल्द ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की सहमति बन गई।

श्रीनगर और आसपास के कई पर्यटन स्थलों पर, पर्यटकों ने बताया कि पिछले साल की घटनाओं ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया है। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया ने कश्मीर आने के उनके संकल्प को और मजबूत किया है। जयपुर से अपने परिवार के साथ घूमने आईं अंजलि शर्मा कहती थीं कि पिछले साल भी हमारी यहां आने की योजना थी, लेकिन हमले के बाद हमने उसे टाल दिया था। इस बार हमने पक्का इरादा कर लिया था कि हम जरूर आएंगे। वे कहती थीं कि हमारा मानना है कि ऐसी घटनाओं की वजह से लोगों को यात्रा करना नहीं छोड़ना चाहिए।
दिल्ली के एक पर्यटक रोहन मेहता कहते थे कि जिस तरह से स्थिति को संभाला गया, उस पर हमें गर्व महसूस होता है। हम बिना किसी डर के यहां आए हैं। उनका कहना था कि कश्मीर सुरक्षित है, और हम यहां आते रहेंगे।
पर्यटकों ने बताया कि इस घटना ने शुरू में उनमें चिंता पैदा कर दी थी, लेकिन बाद में शांति बहाल होने और सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी ने उन्हें आश्वस्त किया है।

बरसी पर भी डल झील और अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को अपनी सामान्य गतिविधियों में व्यस्त देखा गया। हाउस बोट संचालकों और स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई पर्यटकों ने कहा कि वे पर्यटन के जारी रहने को लचीलेपन और सामान्य स्थिति का प्रतीक मानते हैं। लखनऊ के एक पर्यटक अरविंद कुमार कहते थे कि अगर कोई घटना होती भी है, तो उसका जवाब बहुत मजबूत होता है। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है। उनका कहना था कि हमें लगता है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

एक अन्य पर्यटक स्नेहा गुप्ता के बकौल, हम अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं। यहां के लोग बहुत मेहमाननवाज हैं और सबकुछ बिलकुल सामान्य लग रहा है। वे कहती थीं कि डरने की कोई वजह नहीं है।
कुछ पर्यटकों ने यह भी कहा कि कश्मीर की लगातार यात्राएं हिंसा के कारण पैदा होने वाली अशांति के खिलाफ एक संदेश भी देती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोगों ने कहा कि पर्यटकों के बीच इस तरह का भरोसा इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
मुंबई से आए एक पर्यटक मनीष वर्मा कहते थे कि हमें ऐसी घटनाओं को पर्यटन पर असर नहीं डालने देना चाहिए। कश्मीर बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण जगह है। वे कहते थे कि हम यहां दोबारा जरूर आएंगे। पर्यटकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी और कश्मीर पूरे देश से आने वाले टूरिस्‍टों के लिए खुला और सुलभ रहेगा। वे कहते थे कि हम बस यहां शांति चाहते हैं और हम यहां बार-बार आते रहेंगे।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर शुभेंदु ने की यह अपील, ममता के इस्‍तीफे पर क्‍या बोले BJP नेता अधिकारी?

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर शुभेंदु ने की यह अपील, ममता के इस्‍तीफे पर क्‍या बोले BJP नेता अधिकारी?BJP Leader Suvendu Adhikari's Appeal : भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो लगभग हिंसामुक्त रहे, लेकिन नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसा की खबरें आई हैं। इन घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब कानून का राज चलेगा। अधिकारी ने हिंसा की खबरों के बीच जनता से शांति की अपील की। हिंसा करने वालों का स्थान जेल की सलाखों के पीछे होगा। अधिकारी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे पर कहा कि अब राज्यपाल ही फैसला लेंगे।

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता क्यों हमेशा अस्थाई होती है और 'अपराजेय' एक मिथक

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता क्यों हमेशा अस्थाई होती है और 'अपराजेय' एक मिथकIndian Democracy: भारतीय लोकतंत्र की सबसे मौलिक सच्चाई यही है कि सत्ता स्वभावतः क्षणभंगुर है—और कोई भी नेता या दल चिरस्थायी विजेता नहीं हो सकता। Plato के रिपब्लिक में वर्णित ‘दार्शनिक-राजा’ की अवधारणा हो या Niccolò Machiavelli की द प्रिंस में शक्ति-राजनीति का यथार्थवादी विश्लेषण—भारतीय संदर्भ में ये दोनों अधूरे प्रतीत होते हैं।

TMC के खेल मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने खोली ममता की पोल, बताया टिकट का रेट

TMC के खेल मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने खोली ममता की पोल, बताया टिकट का रेटभारत के 40 वर्षीय पूर्व बल्लेबाज और बंगाल क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी (10,195 प्रथम श्रेणी रन) मनोज तिवारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में खेल राज्य मंत्री थे। लेकिन विश्वसनीय चेहरा होने के बाद भी उन्हें इस बार तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में नहीं उतारा।

पंजाब में धमाकों पर 'सियासी ब्लास्ट': मुख्यमंत्री मान ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप, जांच में बड़ा खुलासा

पंजाब में धमाकों पर 'सियासी ब्लास्ट': मुख्यमंत्री मान ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप, जांच में बड़ा खुलासापंजाब के अमृतसर और जालंधर में मंगलवार को हुए डबल धमाकों से राज्य में दहशत का माहौल है। अब इन धमाकों पर सीएम भगवंत मान ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का काम करने का स्टाइल है। भाजपा ने बयान की कड़ी निंदा की है। बहरहाल इस मामले में पंजाब की सियासत गरमा गई है। प्रारंभिक जांच में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं।

पश्चिम बंगाल के मुस्लिम-बहुल जिलों में ममता बनर्जी की हार की कहानी, आंकड़ों की जुबानी

पश्चिम बंगाल के मुस्लिम-बहुल जिलों में ममता बनर्जी की हार की कहानी, आंकड़ों की जुबानीपश्चिम बंगाल के मुस्लिम इलाकों में कैसे हारी ममता बनर्जी और भाजपा ने ऐसा क्या कमाल किया

और भी वीडियो देखें

LIVE: बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज शामिल

LIVE: बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज शामिलLatest News Today Live Updates in Hindi : तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह पर सस्पेंस बरकरार। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का कैबिकेट विस्तार आज होगा। वरिष्‍ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बवाल। पल पल की जानकारी...

शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या का CCTV फुटेज आया सामने, जानिए कौन थे चंद्रनाथ रथ?

शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या का CCTV फुटेज आया सामने, जानिए कौन थे चंद्रनाथ रथ?वरिष्‍ठ भाजपा नेता और मुख्‍यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीएम चंद्रनाथ रथ की हत्या से पश्चिम बंगाल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

'नमो भारत' ने पार किया 3 करोड़ कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा, एनसीआर में बना भरोसेमंद सफर

'नमो भारत' ने पार किया 3 करोड़ कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा, एनसीआर में बना भरोसेमंद सफरDelhi-Ghaziabad-Meerut Namo Bharat Corridor : दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 3 करोड़ कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस कॉरिडोर के परिचालन शुरू होने के कुछ ही महीनों में मिली यह सफलता एनसीआर में क्षेत्रीय सार्वजनिक परिवहन के प्रति आमजन के बढ़ते विश्वास को दिखाती है। पिछले 2 वर्षों में नमो भारत ने तेज़, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सेवा के माध्यम से यात्रियों का भरोसा जीता है, जिसका स्पष्ट झलक राइडरशिप में तेज़ वृद्धि के रूप में उभरकर सामने आ रही है।

क्यों टल गया थलापति विजय का शपथ ग्रहण समारोह, कब लेंगे सीएम पद की शपथ?

क्यों टल गया थलापति विजय का शपथ ग्रहण समारोह, कब लेंगे सीएम पद की शपथ?तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख चंद्रशेखर जोसेफ विजय का गुरुवार को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह टल गया है। उन्होंने राज्यपाल के समझ सरकार बनाने का दावा पेश किया था हालांकि राज्यपाल बहुमत के दावे से संतुष्ट नहीं हुए और शपथ लेने से पहले विजय को उन्होंने बहुमत जुटाने को कहा। नंबर जुटाने में विजय को कुछ समय लग सकता है। इसके बाद ही राज्य में विजय की सरकार बनेगी।

'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी : कश्मीर में पर्यटकों ने व्‍यक्‍त की गर्व और आत्मविश्वास की भावना, बोले- पिछली घटनाओं और तनाव के बावजूद जारी रखेंगे यात्रा

'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी : कश्मीर में पर्यटकों ने व्‍यक्‍त की गर्व और आत्मविश्वास की भावना, बोले- पिछली घटनाओं और तनाव के बावजूद जारी रखेंगे यात्राOperation Sindoor : कश्मीर आने वाले पर्यटकों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सालगिरह पर गर्व और आत्मविश्वास की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछली घटनाओं और तनाव के बावजूद कश्‍मीर की यात्रा जारी रखेंगे। गौरतलब है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' 7-8 मई, 2025 की रात को शुरू किया गया था। यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया था, जिसमें 26 नागरिकों (जिनमें ज़्यादातर पर्यटक शामिल थे) की जान चली गई थी। इस ऑपरेशन में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और उसके पार स्थित कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com