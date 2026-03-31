मंगलवार, 31 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. US strike Isfahan Bunker Buster Bombs Donald Trump Truth Social
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन/तेहरान , मंगलवार, 31 मार्च 2026 (17:11 IST)

आखिर इस्फहान ही क्यों बना निशाना? 900KG बम से मची तबाही, डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया धमाके का वीडियो

US strike Isfahan Bunker Buster Bombs
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने ईरान के इस्फ़हान शहर स्थित एक विशाल गोला-बारूद डिपो को निशाना बनाते हुए 2,000 पाउंड (लगभग 907 किलोग्राम) के घातक 'बंकर-बस्टर' बमों से हमला किया है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिवसीय युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी क्षेत्र में बमबारी की थी। अमेरिका को संदेह है कि ईरान ने अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यहां जमीन के नीचे सुरक्षित कर रखा है।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक भीषण विस्फोट का वीडियो शेयर किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार  यह वीडियो केंद्रीय ईरानी शहर के बाहरी इलाके में किए गए अमेरिकी हमले का है।

धमाकों से दहला इस्फ़हान

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आग के विशाल गोले और उसके बाद होने वाले सिलसिलेवार 'सेकेंडरी धमाके' देखे जा सकते हैं। इस तरह के विस्फोट आमतौर पर तब होते हैं जब आग गोला-बारूद के भंडार तक पहुंच जाती है। नासा (NASA) के फायर-ट्रैकिंग सैटेलाइट्स के आंकड़ों के अनुसार ये धमाके माउंट सोफ़ेह के पास हुए हैं, जिसे ईरानी सेना का एक प्रमुख ठिकाना माना जाता है। हालांकि, ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस हमले की पुष्टि नहीं की है।

हथियारों के जखीरे को नष्ट करने की कोशिश

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इस हमले में 'बड़ी संख्या में बंकर बस्टर या पेनिट्रेटर मूनिशन्स (आर-पार भेदने वाले हथियारों)' का इस्तेमाल किया गया था। इस स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य वहां मौजूद मिसाइलों, रॉकेटों और अन्य विस्फोटक हथियारों के जखीरे को पूरी तरह नष्ट करना था।

आखिर इस्फ़हान ही क्यों बना निशाना?

इस्फ़हान ईरान का एक रणनीतिक केंद्र है, जहां कई सैन्य ठिकाने और रक्षा उद्योग स्थित हैं। यह शहर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ईरान के तीन प्रमुख यूरेनियम संवर्धन (uranium enrichment) केंद्रों में से एक है।

 सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा

जून 2025 के युद्ध से ठीक पहले की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि तेहरान ने बड़ी मात्रा में यूरेनियम इस्फ़हान शिफ्ट किया है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस प्लियाडेस नियो सैटेलाइट की तस्वीरों में 9 जून, 2025 को 18 नीले कंटेनरों से लदा एक ट्रक इस्फ़हान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र की सुरंग में जाते हुए देखा गया था। 
 

ईरान का होर्मज पर टोल टैक्स का फैसला

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेने का फैसला किया है। ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने सोमवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना होर्मुज के रणनीतिक समुद्री गलियारे से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के उपाय करती है। समिति ने इजराइल और अमेरिका के जहाजों की होर्मुज में एंट्री बैन कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ऐसे में यहां जहाजों से टोल लेने की सूरत में ईरान को एक बड़ी कमाई इससे हो सकती है। Edited by: Sudhir Sharma 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का दावा- भारत से नक्सलवाद खत्म

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का दावा- भारत से नक्सलवाद खत्मगोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, लोकसभा में बोले अमित शाह, नक्सलमुक्त भारत पर चर्चा

राहुल गांधी गमछा नहीं पहनते, पर टोपी खुशी-खुशी पहनते हैं, असम में नितिन नवीन का तीखा हमला; घुसपैठ पर कांग्रेस को घेरा!

राहुल गांधी गमछा नहीं पहनते, पर टोपी खुशी-खुशी पहनते हैं, असम में नितिन नवीन का तीखा हमला; घुसपैठ पर कांग्रेस को घेरा!राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस नेता को असम की पहचान 'गमोसा' (गमछा) पहनने में परहेज है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असमिया गौरव का प्रतीक 'गमोसा' न पहनकर इस प्रदेश की संस्कृति और जनता का अपमान करते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी मस्जिद में जाने से पहले बहुत खुशी-खुशी टोपी पहनते हैं। यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है।

नाशिक के आशिक अशोक खरात पर खतरा, कांग्रेस नेता ने बताया भारत की एपस्टीन फाइल, 39 विधायकों से है संपर्क

नाशिक के आशिक अशोक खरात पर खतरा, कांग्रेस नेता ने बताया भारत की एपस्टीन फाइल, 39 विधायकों से है संपर्ककांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अशोक खरात पर लगाए गंभीर आरोप

ईरान में 'ग्राउंड वॉर' की तैयारी में अमेरिका? पेंटागन का खतरनाक प्लान लीक, वियतनाम और इराक जैसी तबाही की आशंका!

ईरान में 'ग्राउंड वॉर' की तैयारी में अमेरिका? पेंटागन का खतरनाक प्लान लीक, वियतनाम और इराक जैसी तबाही की आशंका!28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजराइली हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे 'त्वरित और निर्णायक' कार्रवाई बताया था, लेकिन एक महीने बाद भी स्थिति इसके विपरीत है। ट्रंप का दावा है कि तेहरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ईरानी अधिकारी किसी भी उच्च स्तरीय बैठक से इनकार कर रहे हैं और अमेरिकी इरादों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं।

1 अप्रैल से लागू हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025? जानें क्या है इसमें खास

1 अप्रैल से लागू हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025? जानें क्या है इसमें खासNew Income Tax Act 2025: भारत में 1 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार से भारत में आयकर अधिनियम, 2025 (Income Tax Act, 2025) लागू हो जाएगा। यह नया कानून 60 साल से ज्यादा पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। सरकार के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल बनाना है।

और भी वीडियो देखें

MP-UP Sahyog Sammelan:साझा विरासत के साथ आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश, सीएम डॉ. यादव ने कहा- एमपी में निवेश की अनंत संभावनाएं

MP-UP Sahyog Sammelan:साझा विरासत के साथ आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश, सीएम डॉ. यादव ने कहा- एमपी में निवेश की अनंत संभावनाएंवाराणसी में 31 मार्च को मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों, दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कई जानकारियां एक-दूसरे से साझा कीं। कार्यक्रम में सभी ने लघु उद्योगों से लेकर धार्मिक पर्यटन और रोजगार पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों के प्रजेंटेशन भी दिए।

Dailyhunt की पैरेंट कंपनी VerSe Innovation ने बोर्ड को किया मजबूत, P.R. Ramesh बने ऑडिट कमेटी के चेयरमैन

Dailyhunt की पैरेंट कंपनी VerSe Innovation ने बोर्ड को किया मजबूत, P.R. Ramesh बने ऑडिट कमेटी के चेयरमैनडेलीहंट (Dailyhunt) और जोश (Josh) जैसे ऐप्स चलाने वाली कंपनी 'वर्स इनोवेशन' ने आज पीआर रमेश को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक Independent Director) नियुक्त किया है। वे कंपनी की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पी.आर. रमेश चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं और उनके पास 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। वे डेलॉयट इंडिया (Deloitte India) जैसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं।

इंदौर में 19 पुलिसकर्मी सम्मानित: हत्या केस सुलझाने और ड्रग्स कार्रवाई में शानदार काम पर मिला पुरस्कार

इंदौर में 19 पुलिसकर्मी सम्मानित: हत्या केस सुलझाने और ड्रग्स कार्रवाई में शानदार काम पर मिला पुरस्कारइंदौर में बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। संतोष कुमार सिंह (पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर) ने पलासिया स्थित कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान इन पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

FASTag Annual Pass 1 अप्रैल से महंगा: जानिए नई कीमत, फायदे और खरीदने का तरीका

FASTag Annual Pass 1 अप्रैल से महंगा: जानिए नई कीमत, फायदे और खरीदने का तरीकादेशभर में टोल भुगतान को आसान बनाने वाली FASTag सुविधा अब महंगी होने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से FASTag के वार्षिक पास की फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में आज पुराने रेट पर रिचार्ज कराने का आखिरी मौका है।

बंगाल में भाजपा उम्‍मीदवारों की चौथी सूची जारी, जानिए कौन कहां से लड़ रहा चुनाव?

बंगाल में भाजपा उम्‍मीदवारों की चौथी सूची जारी, जानिए कौन कहां से लड़ रहा चुनाव?BJP Candidates Fourth List for Bengal : भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। भाजपा की नई सूची में 13 उम्‍मीदवारों के नाम हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा गया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संतोष पाठक को भाजपा ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्‍मीदवार को भी बदला है। मयनागुड़ी सीट से दालिम रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है, कौशिक रॉय का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा गया है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com