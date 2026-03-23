Iran-US War: Donald Trump क्यों पीछे हटे, Insight Story, अब क्या है ईरान का अगला प्लान
सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए पिछले दो दिनों से सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि देश ने अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है।
ईरान के काबुल स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया पर 'ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद ट्रंप की पीछे हटने' शीर्षक से तीखी प्रतिक्रिया पोस्ट की। पोस्ट में कहा गया कि इस्लामी गणराज्य ने चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला किया तो पूरे क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद ट्रंप पीछे हट गए और कहा कि उन्होंने हमले को टालने का आदेश दिया है।
हालांकि इस पोस्ट में ट्रंप के उस बयान का सीधा खंडन नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो दिनों से बातचीत चल रही है। लेकिन ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से कहा कि अमेरिका के साथ 'न तो सीधे और न ही अप्रत्यक्ष किसी तरह का कोई संपर्क' हुआ है। एजेंसी ने यह भी कहा कि ईरान की चेतावनी के बाद ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट को निशाना बनाने की योजना से पीछे हट गए।
ईरानी सरकारी टीवी ने भी ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की अपनी समयसीमा को 5 दिन बढ़ाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। स्क्रीन पर चलाए गए ग्राफिक में लिखा था- 'ईरान की सख्त चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे हटे।'
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि बातचीत के 'मिज़ाज और रुख' को देखते हुए उन्होंने अपने रक्षा विभाग को आदेश दिया कि ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया जाए।
ट्रंप ने इन चर्चाओं को 'बहुत अच्छी और सकारात्मक' बताया। हालांकि उन्होंने ज्यादा विवरण नहीं दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों पक्षों ने मध्य-पूर्व में चल रही दुश्मनी को पूरी तरह खत्म करने पर चर्चा की। पिछले शुक्रवार को भी ट्रंप ने तेहरान से बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन साथ ही एक विरोधाभासी बयान दिया।
इजराइल ने कहा- कोई समझौता नहीं, सरकारी और सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना
इधर इजराइल के तेहरान पर बमबारी जारी है। खबरों के मुताबिक इजराइल की तेहरान पर हमले जारी हैं। इजराइली सेना ने कहा है कि वह इस समय तेहरान के बीचों-बीच ईरानी शासन से जुड़े ठिकानों पर हमले कर रही है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के ऐलान के बाद आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइल पहले भी तेहरान में सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर चुका है और हाल के दिनों में राजधानी में कई जगह धमाकों की खबरें आई हैं। Edited by : Sudhir Sharma