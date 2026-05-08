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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :वॉशिंगटन/तेहरान , शुक्रवार, 8 मई 2026 (08:41 IST)

अमेरिका के 3 जहाजों पर ईरानी हमला नाकाम, CENTCOM का पलटवार, कई ईरानी ठिकाने तबाह

Strait of Hormuz
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी नौसेना के तीन जहाजों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे अमेरिकी सेना ने नाकाम कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने भी ईरान पर जमकर पलटवार किया है। इससे दोनों देशों में एक बार फिर जंग का खतरा बढ़ गया है।
 
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 7 मई को अमेरिकी सेना ने ईरान द्वारा किए गए अकारण हमलों को बीच में ही रोक दिया और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। यह घटना तब हुई जब अमेरिकी नौसेना के गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक होर्मुज जलडमरूमध्य से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे थे।
 
सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि जब USS ट्रक्सटन (DDG 103), USS राफेल पेराल्टा (DDG 115), और USS मेसन (DDG 87) इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे थे, तब ईरानी बलों ने कई मिसाइलें, ड्रोन और छोटी नावें लॉन्च कीं। इस दौरान किसी भी अमेरिकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 
 
यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने आने वाले खतरों को खत्म कर दिया और उन ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो अमेरिकी सेना पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। इनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च स्थल, कमांड और कंट्रोल सेंटर, और खुफिया व निगरानी केंद्र शामिल थे। CENTCOM ने स्पष्ट किया है कि वह तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी सेना की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैनात और तैयार है।

नाकेबंदी में शामिल होंगे अमेरिकी युद्ध पोत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा- अमेरिका के तीन बड़े युद्धपोत सुरक्षित तरीके से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर गए, जबकि उन पर हमला किया गया था। इन जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान के हमलावर पूरी तरह तबाह हो गए। कई छोटी नावें भी समुद्र में डुबो दी गईं, जिनका इस्तेमाल ईरान अपनी कमजोर पड़ चुकी नौसेना की जगह कर रहा था।
 
ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, लेकिन अमेरिकी सेना ने सभी हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान सामान्य देश की तरह व्यवहार नहीं कर रहा और वहां 'कट्टरपंथी' लोग सत्ता चला रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका भविष्य में और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी युद्धपोत अब फिर से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी में शामिल होंगे, जिसे उन्होंने 'स्टील की दीवार' बताया।
 

ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव

ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि केश्म द्वीप इलाके में ईरानी सेना और 'दुश्मन' के बीच गोलीबारी हुई। तेहरान और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास इलाके में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया। इस बीच आईआरजीसी ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अमेरिका को इसका करारा जवाब दिया गया।
edited by : Nrapendra Gupta
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