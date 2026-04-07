US पायलट का रेस्क्यू प्लान लीक होने पर भड़के ट्रंप, जेल भेजने की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को घंटों तक पता नहीं था कि F-15 एयरमैन लापता है। मीडिया रिपोर्ट से ईरान को यह पता चल गया कि एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि दूसरा लापता है। उन्होंने मीडिया से जानकारी लीक करने वाले सोर्स का नाम बताने को कहा है।

रिपोर्ट छपने के बाद ईरान ने रखा ईनाम

ट्रंप ने बताया कि रिपोर्ट छपने के बाद, ईरान ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की। जिसमें लापता पायलट को पकड़ने वाले को इनाम देने की पेशकश की गई थी। इससे खोज और बचाव अभियान और भी मुश्किल हो गया।

उन्होंने कहा कि हम उस जानकारी लीक करने वाले को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही उसका पता लगा लेंगे। हम उस मीडिया कंपनी के पास जाएंगे, जिसने यह जानकारी जारी की है और हम कहेंगे: 'यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, या तो जानकारी दें या जेल जाएं'।

edited by : Nrapendra Gupta